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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2023
Пресфото - БТА, снимка: Архив
София,  
17.01.2023 18:29
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.25285

0.79818

Бразилски реал

BRL

10

3.51724

2.84314

Канадски долар

CAD

1

1.34449

0.743776

Швейцарски франк

CHF

1

1.95622

0.51119

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.66197

3.75662

Чешка крона

CZK

100

8.16085

12.2536

Датска крона

DKK

10

2.6293

3.80329

Британска лира

GBP

1

2.20761

0.452979

Хонконгски долар

HKD

10

2.30621

4.33612

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89471

204.302

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18767

8419.85

Израелски шекел

ILS

10

5.28303

1.89285

Индийска рупия

INR

100

2.20806

45.2886

Исландска крона

ISK

100

1.26591

78.9946

Японска йена

JPY

100

1.40203

71.3251

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.45577

686.922

Мексиканско песо

MXN

100

9.58768

10.4301

Малайзийски рингит

MYR

10

4.16915

2.39857

Норвежка крона

NOK

10

1.82

5.49451

Новозеландски долар

NZD

1

1.15341

0.866994

Филипинско песо

PHP

100

3.29037

30.3917

Полска злота

PLN

10

4.16506

2.40093

Румънска лея

RON

10

3.9627

2.52353

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73312

5.76994

Сингапурски долар

SGD

1

1.36361

0.733348

Тайландски бат

THB

100

5.4527

18.3395

Турска лира

TRY

100

9.5986

10.4182

Щатски долар

USD

1

1.80377

0.554394

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.05137

9.5114

Злато (в трой унции)

XAU

1

3447.74

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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