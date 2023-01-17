Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.25285
|
0.79818
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.51724
|
2.84314
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34449
|
0.743776
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.95622
|
0.51119
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.66197
|
3.75662
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.16085
|
12.2536
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6293
|
3.80329
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.20761
|
0.452979
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30621
|
4.33612
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89471
|
204.302
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18767
|
8419.85
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.28303
|
1.89285
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20806
|
45.2886
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.26591
|
78.9946
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.40203
|
71.3251
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.45577
|
686.922
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.58768
|
10.4301
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.16915
|
2.39857
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.82
|
5.49451
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.15341
|
0.866994
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.29037
|
30.3917
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.16506
|
2.40093
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9627
|
2.52353
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73312
|
5.76994
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36361
|
0.733348
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.4527
|
18.3395
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.5986
|
10.4182
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80377
|
0.554394
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.05137
|
9.5114
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3447.74
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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