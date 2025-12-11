Референтни курсове на ЕЦБ

За българите по света

За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:

Курсът на долара съответно е 0,8540 евро спрямо 0,8596 евро вчера.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтния курс на еврото спрямо долара на 1,1714 долара, показват данните на институцията. Вчера курсът беше 1,1634 долара.

