Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтния курс на еврото спрямо долара на 1,1714 долара, показват данните на институцията. Вчера курсът беше 1,1634 долара.
Курсът на долара съответно е 0,8540 евро спрямо 0,8596 евро вчера.
За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:
0,87510 британски лири (0,87410)
182,25 японски йени (182,32)
0,9333 швейцарски франка (0,9356)
