Бойчо Попов
Референтни курсове на ЕЦБ
Снимка: БТА/Елена Савова, архив
Франкфурт на Майн,  
11.12.2025 18:29
 (БТА)
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтния курс на еврото спрямо долара на 1,1714 долара, показват данните на институцията. Вчера курсът беше 1,1634 долара.

Курсът на долара съответно е 0,8540 евро спрямо 0,8596 евро вчера.

За други основни валути ЕЦБ определи следните референтни курсове:

0,87510 британски лири (0,87410)

182,25 японски йени (182,32)

0,9333 швейцарски франка (0,9356)

/БП/

Към 18:53 на 11.12.2025 Новините от днес

