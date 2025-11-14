Подробно търсене

Френската годишна инфлация се забавя до 0,9 на сто през октомври

Галя Горнишка
Френската годишна инфлация се забавя до 0,9 на сто през октомври
Френската годишна инфлация се забавя до 0,9 на сто през октомври
Снимка: AP/Thomas Padilla
Париж,  
14.11.2025 11:57
 (БТА)

Потребителските цени във Франция се повишават с 0,9 на сто на годишна база през октомври, което е лек спад след ръста от 1,2 на сто през септември, обяви днес Националният статистически институт „Инсее“ (Insee), цитиран от Те Ве 5

Този спад на инфлацията се дължи главно на понижението на цените на енергията и на забавянето при цените на хранителните продукти, уточнява статистическият институт.

Цените на петролните продукти като дизеловото гориво отбелязват спад на годишна основа, като понижението на цените на бензина е по-голямо в сравнение със септември (-1,9 на сто спрямо -0,4 на сто). Цените на електроенергията също отбелязват по-значителен спад (-13,8 на сто след -13,7 на сто).

Намаляването на инфлацията при храните се отдава на спад при цените на пресните продукти, по-специално пресните зеленчуци, както и със забавяне на цените на пресните плодове (1,7 на сто спрямо 2,4 на сто), отчита „Инсее“.

Като се изключат пресните плодове и зеленчуци, годишната инфлация при хранителните продукти бележи отново лек ръст (1,8 на сто спрямо 1,7 на сто), което се отразява в увеличението на цените на млякото, сиренето, яйцата и месото.

Цените на промишлените стоки се понижават с 0,5 на сто на годишна база през октомври (след спад от 0,4 на сто през септември).

Инфлацията при цените на услугите бележи ръст с  2,4 на сто на годишна база, както през септември, отбелязва статистическият институт. Това се дължи основно на значителния ръст на цените на комуникационните услуги (2 на сто спрямо 1,4 на сто).

/ИЦ/

Свързани новини

12.11.2025 15:26

Румъния отчете годишна инфлация от 9,8 процента през октомври

Равнището на годишната инфлация в Румъния е било 9,8 процента през октомври 2025 г., според публикувани днес данни на Националния статистически институт, съобщава телевизия Диджи 24, като отбелязва, че стойността е подобна на инфлацията през
12.11.2025 12:16

Инфлацията в Гърция през октомври е била 2 процента

Гръцката статистическа служба (ELSTAT) съобщи, че националният индекс на потребителските цени е нараснал с 2 процента през октомври, което е малко над нивото, регистрирано през предходния месец – 1,9 на сто, съобщава електронното издание на в.
12.11.2025 09:22

Инфлацията в Германия се понижава леко до 2,3 на сто през октомври

Инфлацията в Германия се забавя леко през октомври след два поредни месеца на ръст, показват окончателните данни на Федералната статистическа служба Дестатис (Destatis). Потребителските цени се повишават с 2,3 на сто спрямо същия месец на миналата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:10 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация