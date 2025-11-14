Френската годишна инфлация се забавя до 0,9 на сто през октомври

Потребителските цени във Франция се повишават с 0,9 на сто на годишна база през октомври, което е лек спад след ръста от 1,2 на сто през септември, обяви днес Националният статистически институт „Инсее“ (Insee), цитиран от Те Ве 5

Този спад на инфлацията се дължи главно на понижението на цените на енергията и на забавянето при цените на хранителните продукти, уточнява статистическият институт.

Цените на петролните продукти като дизеловото гориво отбелязват спад на годишна основа, като понижението на цените на бензина е по-голямо в сравнение със септември (-1,9 на сто спрямо -0,4 на сто). Цените на електроенергията също отбелязват по-значителен спад (-13,8 на сто след -13,7 на сто).

Намаляването на инфлацията при храните се отдава на спад при цените на пресните продукти, по-специално пресните зеленчуци, както и със забавяне на цените на пресните плодове (1,7 на сто спрямо 2,4 на сто), отчита „Инсее“.

Като се изключат пресните плодове и зеленчуци, годишната инфлация при хранителните продукти бележи отново лек ръст (1,8 на сто спрямо 1,7 на сто), което се отразява в увеличението на цените на млякото, сиренето, яйцата и месото.

Цените на промишлените стоки се понижават с 0,5 на сто на годишна база през октомври (след спад от 0,4 на сто през септември).

Инфлацията при цените на услугите бележи ръст с 2,4 на сто на годишна база, както през септември, отбелязва статистическият институт. Това се дължи основно на значителния ръст на цените на комуникационните услуги (2 на сто спрямо 1,4 на сто).