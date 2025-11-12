Инфлацията в Гърция през октомври е била 2 процента

Гръцката статистическа служба (ELSTAT) съобщи, че националният индекс на потребителските цени е нараснал с 2 процента през октомври, което е малко над нивото, регистрирано през предходния месец – 1,9 на сто, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

На месечна база инфлацията е нараснала с 0,1 процента спрямо септември, докато в периода ноември 2024 – октомври 2025 индексът на потребителските цени е нараснал с 2,5 на сто.

По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирани от в. „Катимерини“, през септември Гърция е отчела инфлация при храните от 1,4 процента, нареждайки се на последното място по този показател сред страните членки на Европейския съюз.

Според данните на ОИСР за септември 2025 г. средната инфлация при храните в страните от ЕС е 3,5 процента, а в страните членки на ОИСР – 5 процента. По данни на Евростат Гърция е имала по-ниска инфлация от средната за ЕС през 13 от последните 16 месеца, а в продължение на три последователни месеца през зимата – декември м.г. и януари и февруари т.г. – инфлацията при храните в Гърция е била отрицателна.