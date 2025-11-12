Подробно търсене

Румъния отчете годишна инфлация от 9,8 процента през октомври

Ваня Накова
Румъния отчете годишна инфлация от 9,8 процента през октомври
Румъния отчете годишна инфлация от 9,8 процента през октомври
Снимка: Мартина Ганчева/БТА (Илюстративно изображение)
Букурещ,  
12.11.2025 15:26
 (БТА)

Равнището на годишната инфлация в Румъния е било 9,8 процента през октомври 2025 г. според публикувани днес данни на Националния статистически институт, съобщава телевизия Диджи 24, като отбелязва, че стойността е подобна на инфлацията през септември и август, когато влезе в сила увеличение на ДДС.

Цените на хранителните стоки са нараснали с 7,57 процента спрямо октомври 2024 г., а на нехранителните стоки - със 10,9 процента, сочат данните. Цените на услугите са се повишили с 10,5 процента на годишна база.

На месечна база потребителските цени са нараснали с 0,5 процента през октомври 2025 г., като хранителните стоки са поскъпнали с 0,48 процента, нехранителните - с 0,41 процента, а услугите - с 0,74 процента.

Годишната инфлация през август 2025 г. се покачи до 9,9 процента на годишна база и остана на същото ниво и през септември след 7,8 процента през юли.

Нарастването на потребителските цени дойде след увеличение от 1 август 2025 г. на стандартната ставка на ДДС от 19 на 21 процента и на намалената ставка (която се прилага за хранителните стоки, книгите, лекарствата, хотелите и ресторантите) от 9 на 11 процента, напомня румънското издание на "Свободна Европа". 

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:32 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация