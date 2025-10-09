Трима мъже са задържани за притежание на наркотици в област Пазарджик

Трима мъже са задържани за притежание на наркотици през последното денонощие при проверки на полицията в област Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В панагюрското село Поибрене служители на РУ–Панагюрище открили в дома на 42-годишен британски гражданин три растения канабис с височина между 28 и 51 см.

В село Ковачево полицаи от РУ–Септември проверили 18-годишен местен жител и открили у него пликче със синтетичен канабиноид.

В Пазарджик криминалисти задържали 37-годишен мъж от село Ивайло, у когото било намерено полиетиленово топче с прахообразно вещество, реагирало на амфетамин при полеви тест.

И по трите случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик.

Преди дни мъж на 28 години от панагюрското село Оборище беше задържан с наркотици.