Специализирана полицейска операция за проверка на чуждестранни шофьори установи 70 нарушители на Дунав мост при Русе

Специализирана полицейска операция за проверка на чуждестранни шофьори, движещи се по българската пътна мрежа с невръчени или неплатени глоби, установи 70 нарушители на Дунав мост при Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя уточни, че акцията е съвместна с Националното тол управление и се провежда и на други пунктове в страната. Целта е да се постигне по-висока събираемост на наложените санкции и да се ограничи практиката на избягване на глоби от страна на чуждестранни водачи, с акцент към товарните автомобили, съобщи още Малчева.

На граничен контролно-пропускателен пункт „Дунав мост“ край Русе в операцията са се включили екипи на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР в сътрудничество с представители на Националното тол управление в дунавския град. В рамките на няколко часа в почивните дни в района на пункта контролните органи са връчили електронните фишове на установените 70 нарушители. 20 от тях са заплатени на място, отчете още Даниела Малчева.

Тя добави, че системите на тол управлението са засекли в реално време товарни автомобили с дължими санкции, екипите на „Пътна полиция“ са спирали превозните средства и са им връчвали фишовете. Шофьорите са имали възможност на място да платят с ПОС терминал или да получат информация за банков превод.

Ако полицейските служители установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на Закона за движение по пътищата, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него, като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата, припомни Малчева.

Очаква се прилагането на мерките да продължи с участието на служители и от други структури на МВР.

ОДМВР – Русе напомни, че никой не е извън обхвата на закона, независимо от гражданството на водача и регистрацията на автомобила, и призовава всички участници в движението по пътищата да бъдат отговорни и да спазват действащите разпоредби.