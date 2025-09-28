Държавници и политици поздравиха националния ни отбор за успеха на Световното първенство по волейбол, много българи гледаха финала заедно

Ръководители на държавни институции и политически лидери поздравиха националния ни отбор за успеха на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Общо гледане на финала за титлата между България и Италия беше организирано в редица градове на страната по инициатива на Министерството на младежта и спорта и на местната власт.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Вие доказахте, че успехът се постига с много талант, тренировки, воля и екипна работа, написа председателят на Народното събрание Наталия Киселова в поздравителен адрес до националния ни отбор по волейбол-мъже, съобщиха от пресцентъра на парламента. Цяла България ви гледа и изпита гордост от вашата сила и енергия, от несломимия ви дух, посочва тя. Въпреки че сте най-младия отбор сред всички участници в световно първенство, вие записахте своите имена с големи сребърни букви сред най-добрите в света, отбелязва Киселова.

Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет във Фейсбук. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите, пише още Желязков.

Момчетата от националния ни отбор по волейбол имат страхотно бъдеще, голям оптимист съм за това, което следва, каза пред журналисти кметът на столицата Васил Терзиев, след като заедно със стотици граждани гледа на живо финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

Лидерът на ДПС и на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поздрави във Фейсбук българския национален отбор по волейбол за изключителното представяне. „Страхотен успех на българските волейболисти! Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света", заяви Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС.

Много българи гледаха заедно финала на Световното първенство по волейбол на големи екрани по площади и в спортни съоръжения в София, Перник, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Русе, Видин, Добрич, Кюстендил, Дупница и много други градове. Феновете подкрепяха волейболните ни национали до последната секунда на мача срещу Италия и скандираха "Българи-юнаци".

След феноменалния успех на българските момчета, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете на волейбола и всички българи, които се гордеем с този успех. Волейболните ни национали ще бъдат посрещнати на 30 септември, от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“, за да отпразнуваме заедно техния огромен успех, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. За момчетата са предвидени специални награди от Федерацията и Общината.