Десетки гледаха финала на Световното първенство по волейбол в центъра на Русе и скандираха "Българи, юнаци!"

Десетки русенци изгледаха на видеостена в центъра на крайдунавския град финала на Световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. С аплодисменти и със скандирания "Българи, юнаци" те приветстваха националния отбор на страната, който спечели сребърните медали за втори път в историята си.



"Отборът ни се представи много достойно. От години българите не сме имали такава спортна радост. Тези момчета показаха невероятна класа и това, което постигнаха, го заслужават напълно", коментира за БТА Светлин Големански, който беше сред присъстващите на събитието фенове.

По думите му трябва да има постоянно такива радости, защото влияят на българския дух - повдигат го и го съхраняват. Петгодишният му син Вихрен каза, че е много доволен от представянето на националния ни отбор по волейбол.

"Справиха се добре нашите. Няма да стана волейболист, но спортувам скачане на батут, като вчера гледахме Световната купа по скокове на батут във Варна. Брат ми Никола е на седем години, вече е първи клас и е баскетболист", обясни още малкият Вихрен.

Антон Василев, който също изгледа финала в центъра на града, коментира за БТА, че българските волейболисти са надминали всички очаквания.



"Поставиха първото стъпало и оттук само нагоре, защото играят великолепно и се усеща отборен дух. Не съм съгласен с това, че сме малка държава и не можем да постигаме такива успехи. Ние сме уникална държава и са ни нужни повече подобни моменти в бъдеще, за да ни събират", каза Василев.

Бетина Благовестова обясни за БТА, че второто място в света е много добро постижение.



"Надявам се това да е началото на още много успехи. Дойдохме в центъра да гледаме мача, защото смятам, че трябва да се подкрепяме. Трябва да излезем и да покажем, че не сме малко и винаги ще се подкрепяме", каза Благовестова.