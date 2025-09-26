От МЕЧ заявиха, че няма да се подпишат под мотивите на "Възраждане" за вот на недоверие за безводието

От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) няма да се подпишем под мотивите на "Възраждане" за вот на недоверие за безводието, защото са аматьорски. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

Той допълни, че по-рано през деня са били посетени от колегите от „Възраждане“ Цончо Ганев и Петър Петров, които след два месеца и половина са им връчили техните мотиви от пет страници за вот на недоверие на тема безводие. Беше ни поставено условие днес да се запознаем с тях и незабавно да ги подпишем или да откажем, като, ако откажем, те ще излязат пред медиите и ще кажат, че отказваме, твърди Василев.

"Изчетохме тези пет страници на колегите. Ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата за безводието е огромен проблем, който засяга 300 хиляди души, а мотивите на "Възраждане" са меко казано аматьорски, те не включват в себе си елементарна експертна оценка на проблема, не дават никакви решения", каза Василев. Той допълни, че в мотивите Плевен и Ловеч се споменават един път, в едно изброяване. Оттук нататък не можем да подкрепяме аматьорски изпълнения на опозицията, коментира председателят на МЕЧ.

Попитан дали е искал лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов да му се моли, за да им дадат пет подписа, Радостин Василев отговори, че не е искал Костадинов да му се моли, просто е помолил Петър Петров и Цончо Ганев лидерът на "Възраждане" да му се обади или да се видят с него, за да обсъдят мотивите и стратегията, и въобще как да бъде депозиран такъв вот.

Лидерът на МЕЧ съобщи, че ще подкрепят искането за оставка на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Имаме и собствени мотиви във връзка с разформироването на групата на МЕЧ и системното несправяне на този председател с работата на парламента, допълни той.

Относно липсата на кворум, заради която парламентът не заседава трети ден, Радостин Василев коментира, че 30 човека мнозинство никога не си е позволявало да отсъства по делегации. По думите му 31 човека са командировани от управляващото мнозинство в момента, от 140 – 31 командировани. Няма да има кворум до следващата седмица, докато не се приберат, допълни той. По-добре да не идват никога и да се отива на избори, каза Василев.

Много отдавна говорим за покварата във властта и се радваме, че Румен Радев я намира в лицето на Делян Пеевски, но тя е и в лицето на Бойко Борисов, коментира лидерът на МЕЧ относно думи на президента Радев от вчера. Никога не трябва Борисов и Пеевски да бъдат разделяни в покварата, допълни той и изрази надежда, след нови избори, да се гради "истински кордон около покварата".