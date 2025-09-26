В момента правителството е готово да падне, а формациите в опозиция не подкрепят вот на недоверие, каза Цончо Ганев от „Възраждане“

В момента забелязваме срутване на управляващата коалиция, правителството е готово да падне, а тези, които се обявяват за опозиция, отказват да подкрепят вот на недоверие, каза в кулоарите на парламента Цончо Ганев от „Възраждане“. По-рано от „Морал, единство, чест“(МЕЧ) заявиха, че няма да се подпишат под искането на партията на Костадин Костадинов за шести вот на недоверие заради безводието, тъй като аргументите били на пет страници и несъстоятелни, а проблемът е много по-сложен.

Цонев каза, че не им стигат пет подписа и затова са се обърнали към МЕЧ. Той припомни, че вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е атакувал директно премиера Желязков заради водната криза, обвинил е и министрите, че ни си вършат работата и е посочил за главен виновник премиера. Няколко областни града са с режим на водата, което ескалира в началото на лятото, затова още през юли „Възраждане“ подготви вот на недоверие заради водната криза у нас, каза Цончо Ганев. По думите му тогава от всички формации, обявили се за опозиция, единствено „Величие“ са се подписали. „Алианс за права и свободи“(АПС) отказаха, „Продължаваме промяната-Демократична България“ също не са съгласни и в момента, каза депутатът. Ганев допълни, че днес сутринта с колегата си Петър Петров са отишли в стаята на МЕЧ отново, за да говорят по темата. По неговите думи от МЕЧ са поискали лично лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов да им се помоли и щели да мислят, ако го направи. „Те не се интересуват от свалянето на правителството, от доводите, а някой да им се моли“, каза Цончо Ганев.

Според него темата е изключително важна и може да доведе до сваляне на кабинета. На този фон Асен Василев отказва, Ивайло Мирчев отказва, АПС също, както и Радостин Василев, изброи Ганев. Не е важно кой какво говори, важно е кой какво прави, защото ние подкрепяме всички вотове на недоверие, колкото и да са несъстоятелни, допълни депутатът от „Възраждане“. МЕЧ отказва да даде пет гласа и да започнем дебат, добави той.

Според Ганев след всеки един вот „политическата обстановка в Народното събрание и в страната се променя генерално, Пеевски става все по-силен и завзема ГЕРБ, партията на Борисов е на път да бъде завладяна“.

Във връзка с проблема с кворума в залата, заради който тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание, Цончо Ганев каза, че този парламент няма мнозинство, за да събере кворум и трябва да бъде разпуснат.