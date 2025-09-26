Подробно търсене

Парламентът не успя да започне работа поради липса на кворум

Нелли Желева
Парламентът не успя да започне работа поради липса на кворум
Парламентът не успя да започне работа поради липса на кворум
Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
26.09.2025 09:18
 (БТА)

Депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители. 

Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа, обяви председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова.

Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.

В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.

В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:34 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация