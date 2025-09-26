Парламентът не успя да започне работа поради липса на кворум

site.btaПарламентът не успя да започне работа поради липса на кворум
Депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители.
Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа, обяви председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова.
Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.
В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.
В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.
/НН/
