Пожарникари гасиха два пожара в един и същ апартамент в Дупница

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
БТА, архив. Пресфото - БТА снимка Елица Иванова (БТ)
Дупница,  
25.09.2025 10:25
 (БТА)

Пожарникари гасиха два пожара в един и същ апартамент в Дупница, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

В 13:20 ч вчера в Районна служба пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) Дупница е постъпил сигнал за пожар в апартамент на ул. „Цар Симеон Велики“. Изпратеният противопожарен екип е потушил огъня. Унищожена е покъщнина, но няма пострадали хора, посочи Табачка.

Четири часа по-късно е постъпил сигнал за пожар в същото жилище, като отново са причинени само материални щети. Установено е, че двата пожара са причинени от собственика на жилището, който е задържан с полицейска заповед в близост до жилището докато наблюдава гасенето на пожара, допълни Табачка.

По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

/ТНП/

