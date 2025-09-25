Пожарникари гасиха два пожара в един и същ апартамент в Дупница, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

В 13:20 ч вчера в Районна служба пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) Дупница е постъпил сигнал за пожар в апартамент на ул. „Цар Симеон Велики“. Изпратеният противопожарен екип е потушил огъня. Унищожена е покъщнина, но няма пострадали хора, посочи Табачка.

Четири часа по-късно е постъпил сигнал за пожар в същото жилище, като отново са причинени само материални щети. Установено е, че двата пожара са причинени от собственика на жилището, който е задържан с полицейска заповед в близост до жилището докато наблюдава гасенето на пожара, допълни Табачка.

По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.