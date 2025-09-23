Бюст-паметник на първата жена пилот в България - Мария Атанасова, бе открит в родното ѝ село Калековец в община „Марица“.

На празничната церемония бе прочетена нейната история. Тя е израснала в селото, а след това преминава успешно курс за летци към аероклуб „Граф Игнатиево“. По-късно е курсант във Военно въздушно училище (ВВУ) „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, където завършва втора по успех. След това работи като инструктор в училището и преминава обучение в школата за пилоти изтрeбители. Повече от 20 години е пилот в гражданската ни авиация на различни видове самолети, като броят на летателните ѝ часове във въздуха са впечатляващите 13 999 часа. Известна е с изключителното си самообладание и невероятната си кондиция за справяне с екстремни ситуации. Сред интересните факти в историята е, че през 1965 г. на международното летище Хийтроу в контролната кула се чува женски глас, който моли за разрешение за кацане. На борда на пътническия самолет ИЛ-18 са 73-ма пътника, а навън – гъста мъгла. Мария Атанасова успешно приземява самолета, а случаят предизвиква фурор. Именно затова българското правителство организира демонстрационен полет над Лондон с журналисти, които искат да се уверят, че българката наистина пилотира самолета. Мария Атанасова става известна не само като първата българка пилот от гражданската авиация, но и първата жена в света командир на самолет тежък тип.

С откриването на този бюст-паметник ние поставяме не просто символ от бронз, ние въздигаме символ на смелост, символ на сила, символ на чест. Мария Атанасова е оставила трайна диря в историята на България, каза в словото си кметът на Калековец Георги Вълков. Той добави, че тя е доказателство, че България може да ражда личности, които могат да преодоляват граници и да пишат нови страници в националната ни съдба. „Нека този паметник не бъде само камък и метал, а да бъде светлина“, добави кметът на Калековец.

Идеята за поставянето на бюст-паметника на Мария Атанасова е на Сдружението „Жените днес“, които повече от 10 години работят по този проект. Необходимите за паметника средства в размер на 8 000 лева са събрани чрез дарения от жителите на Калековец, от пенсионерския клуб и кметството в селото.

Кметът Георги Вълков, заедно с кмета на община „Марица“ Димитър Иванов откриха бюст-паметника, след което местният свещеник отец Красимир отслужи панихида. С падане на колене и минута мълчание бе почетена паметта на първата жена пилот в България. Пред новооткрития паметник бяха поднесени венци и цветя.