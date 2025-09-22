Подробно търсене

Тежък е трафикът на камиони на изхода на ГКПП "Капитан Андреево“

Марин Колев
Тежък е трафикът на камиони на изхода на ГКПП "Капитан Андреево“
Тежък е трафикът на камиони на изхода на ГКПП "Капитан Андреево“
Снимка: Бисер Тодоров/БТА, архив
София,  
22.09.2025 08:31
 (БТА)

Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

Трафикът на границата с Румъния е нормален на всички гранични преходи.
Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Трафикът по границата с Република Северна Македония, Сърбия и Гърция е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:57 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация