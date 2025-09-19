Подробно търсене

Лапидариумът в центъра на Добрич бе изпълнен с ритмите на четвъртото издание на "Добрич джаз фест"

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Лапидариумът в центъра на Добрич бе изпълнен с ритмите на четвъртото издание на "Добрич джаз фест"
Лапидариумът в центъра на Добрич бе изпълнен с ритмите на четвъртото издание на "Добрич джаз фест"
Четвъртото издание на „Добрич джаз фест” се провежда на Лапидариума в центъра на града. На снимката: Александър Логозаров (китара), Петър Момчев (саксофон), Васил Хаджигрудев (контрабас), Митко Семов (ударни). Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Добрич,  
19.09.2025 21:19
 (БТА)

Лапидариумът в центъра на Добрич бе изпълнен с ритмите на четвъртото издание на "Добрич джаз фест". Посетителите имаха възможността да чуят изпълнения на авторски парчета от музикантите Петър Момчев (саксофон), Митко Семов (ударни), Васил Хаджигрудев (контрабас) и Александър Логозаров (китара).

В концертната програма бяха включени произведенията със закачливи заглавия "Кокошка", "Рибатон", "Йоркипе".

"Четвърта година в Добрич звучи качествен джаз. Целта на проекта е да се събират хора, които могат да седнат навън, да се разходят, да слушат, да се наслаждават на музиката по свой си начин, а не да стоят в концертните зали. Нашата цел е да се освободим и да се наслаждаваме на тази музика", каза пред БТА инициаторът и организатор на джаз фестивала в Добрич Павлета Проданова.

Тя допълни, че на следващия ден проектът ще продължи със срещи за деца в градинката на кафене "Старият Добрич", водени от Петър Момчев, който ще разкаже повече за инструмента саксофон. Участие в събитието ще вземат 13-годишният джаз пианист Павел Найденов, ученици от музикални школи "Зонели", Shining Voices и Средно училище "Климент Охридски" в Добрич.

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация