Лапидариумът в центъра на Добрич бе изпълнен с ритмите на четвъртото издание на "Добрич джаз фест". Посетителите имаха възможността да чуят изпълнения на авторски парчета от музикантите Петър Момчев (саксофон), Митко Семов (ударни), Васил Хаджигрудев (контрабас) и Александър Логозаров (китара).

В концертната програма бяха включени произведенията със закачливи заглавия "Кокошка", "Рибатон", "Йоркипе".

"Четвърта година в Добрич звучи качествен джаз. Целта на проекта е да се събират хора, които могат да седнат навън, да се разходят, да слушат, да се наслаждават на музиката по свой си начин, а не да стоят в концертните зали. Нашата цел е да се освободим и да се наслаждаваме на тази музика", каза пред БТА инициаторът и организатор на джаз фестивала в Добрич Павлета Проданова.

Тя допълни, че на следващия ден проектът ще продължи със срещи за деца в градинката на кафене "Старият Добрич", водени от Петър Момчев, който ще разкаже повече за инструмента саксофон. Участие в събитието ще вземат 13-годишният джаз пианист Павел Найденов, ученици от музикални школи "Зонели", Shining Voices и Средно училище "Климент Охридски" в Добрич.