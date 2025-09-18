Кирил Петков от ПП заяви, че няма да допусне председателят на ДПС Делян Пеевски да влезе в Народното събрание с кортеж

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" заяви, че няма да допусне председателят на ДПС Делян Пеевски да влезе в Народното събрание с кортеж от служебния вход на бул. "Княз Александър Дондуков".

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Акцията е в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.

Представителите на ПП преместиха единия автомобил, блокирал входа към служебния паркинг на Народното събрание, и пропуснаха линейката на болница "Лозенец". Полицаи на мотори придружиха линейката до входа и служители на реда направиха кордон пред входа и паркираха автомобил пред него. Кирил Петков остана единствен пред входа.

По време на пленарни заседания винаги в двора на Народното събрание има линейка от болница "Лозенец" и лекари.

"Бяхме обещали, че ако има линейка, ще направим път. Дойде линейка и направихме път, а от двете страни направиха кордон полицаите и аз застанах по средата, за да гарантирам, че Пеевски няма да влезе през този вход, независимо колко полицаи има. Ще трябва лично да ме изнесат, за да може Пеевски да влезе оттук", каза Кирил Петков пред журналисти.

"Надявам се, че жандармерията и полицията ще си изпълнят обещанието, че само за линейки и пожарни коли ще има достъп, но на никой депутат кордонът, включително и най-скъпият автомобил в тази държава – на Пеевски, който е един прост депутат, но има по-скъп автомобил от премиера на държавата, няма да бъде пуснат. Ще е много смешно, ако дебелакът на държавата са го вкарали в линейката в багажника, бих се радвал. Ако толкова го е страх, може да се е скрил, не знам", коментира още Кирил Петков.

На всеки вход на Народното събрание има депутати от ПП. В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще бъде гласуван днес следобед. Гласуването според правилника за работа на парламента е 24 часа след края на дискусията. В 16:45 ч. ще стане ясно дали Министерският съвет с премиер Росен Желязков ще оцелее за пети пореден път.