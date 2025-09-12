Тежко лято с тежки пожари изпращат пернишките пожарникари, каза директорът на подразделението комисар Борис Борисов

Тежко лято с тежки пожари изпращат пернишките пожарникари, каза пред журналисти директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Перник комисар Борис Борисов. Той допълни, че пожарът в Трън е бил един от тежките случаи, с които са се справили служителите от цялата област.

В следствие на огненото бедствие пострадаха доста жилищни постройки, отбеляза той и изрази надеждата, че с общи усилия домовете на пострадалите ще бъдат възстановени.

Комисар Борисов даде висока оценка на пожарникарите, отзовали се на терен, въпреки че работят с намален човешки ресурс в тежката обстановкапри пожарите в Трънско в края на месец юли. Директорът на РДПБЗН в Перник съобщи още, че е приключил последният конкурс за назначаването на 12 нови служители.

Пернишките пожарникари отбелязаха професионалния си празник с молебен за здраве и благоденствие, който бе отслужен от отец Людмил. Поднесени бяха още венци и цветя на паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо Евтимов.

Пожарникарите бяха поздравени от областният управител Людмил Веселинов. "В навечерието сме на един от най – светлите празници - Въздвижение на Светия кръст Господен, и смятам, че не случайно на този празник празнува и вашата служба. Дай Боже да се справяме заедно, всички институции с предизвикателствата да няма произшествия, да няма пожари на територията на България. Дано да впрегнем усилия всички институции, да можем да преборим всеки един риск, който има, както и да има превенция, разбира се. Изминалите месеци показаха, че заедно можем да преодолеем всички беди“, каза Веселинов. Той пожела здраве и енергия в работата им.

Със заповед на директора на главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов, за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати, с благодарност и парична награда беше награден старши инспектор Кирил Назърски – началник участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Земен. С писмена похвала бяха отличени служители за съществен принос в изпълнение на служебните си задължения.

С дни на отворените врати, приемни за граждани, демонстрации и други прояви, РДПБЗН в област Перник отбелязва Седмицата на пожарната безопасност и своя професионален празник.

Денят 14 септември е определен за професионален празник на служителите в Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" с решение на Министерски съвет от 13 септември 1995 година.