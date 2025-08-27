Общинските съветници в Хитрино одобриха годишен план за социалните услуги през 2026 г. и промени в редица общински наредби

Общинските съветници в Хитрино одобриха отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г. на Община Хитрино. Отчетът беше представен от кмета на община Хитрино Нуридин Исмаил. Те гласуваха и изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2025 г. на Община Хитрино.

Общинските съветници приеха годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Хитрино.

Общинският съвет подкрепи изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии на община Хитрино и на редица други общински наредби, във връзка със закона за въвеждане на еврото в България.

Съветниците в Хитрино приеха Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, както и изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота по улиците, дворовете, парковете и градините на територията на община Хитрино, и изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне на минималния размер на наемите при предоставяне на помещения, сгради и терени, собственост на общината за развиване на стопанска дейност.

Общинският съвет одобри проект на Наредба за условията и реда за издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания на територията на община Хитрино, както и допълнение на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината. Общинските съветници гласуваха изменения и допълнения на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Хитрино, както и изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на общината.

Съветниците в Хитрино гласуваха докладна записка за промени в Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Хитрино, както и предложение за изменение и допълнение на Наредбата за организация и управление на общинските пазари. На заседанието бяха гласувани изменения и допълнения на Наредба 2 за търговската дейност в общината, както и изменение и допълнение на Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество.

Общинските съветници одобриха Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Хитрино. Те гласуваха и за утвърждаване на маломерни паралелки и групи в образователните заведения на територията на общината за учебната 2025/2026 година. В петте детски градини в община Хитрино са записани близо сто деца, които ще се обучават в смесени групи, съобщи заместник-кметът на община Хитрино Илхан Ахмед. В Детска градина „1 юни“ в Хитрино ще учат 30 деца, в Детска градина „Червената шапчица“ в Тимарево – 24, в Детска градина „Радост“ в Живково – 15, в Детска градина „Червената шапчица“ в Трем – 14, в Детска градина „Славейче“ в село Черна – девет деца. В Средното училище „Д-р Петър Берон“ в Хитрино пет паралелки ще бъдат с брой на учениците под утвърдения минимум.

Общинските съветници в Хитрино подкрепиха предложение за приемане на изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хитрино и за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Хитрино и издаване на сертификати клас В. На заседанието бяха гласувани промени в Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината.

Общинският съвет одобри изменение на Общия устройствен план на община Хитрино във връзка със промени на статута на земя в землищата на селища на територията на Община Хитрино. Общинските съветници дадоха съгласие и за разрешение за изработване на подробен устройствен план – Специализирана план-схема за обект „Външно присъединяване към мрежата на ЕРП Север на ФвЕЦ с номинална изходна мощност 20 Kw за продажба, монтаж на земя” в урегулиран поземлен имот II-170, кв. 22 по плана на с. Тимарево и за предварително съгласие за преминаване през имоти публична общинска собственост.

Общинските съветници подкрепиха предложение на администрацията за общия устройствен план на Хитрино, във връзка с 3,6 декара, които ще бъдат терен за жилищно строителство. Те гласуваха и предложение за разрешаване за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот в с. Развигорово. Общинският съвет в Хитрино одобри решение за предоставяне на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) – Шумен" ООД чрез Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Шумен, на придобитите активи за безвъзмездно стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за 2023 и 2024 година.

Както БТА съобщи, през юни т.г. общинските съветници в Хитрино гласуваха да бъде увеличен данъкът върху недвижимите имоти.