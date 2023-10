За първи път у нас се състои конференция на Европейската асоциация на адвокатите по наказателни дела (Europian Criminal Bar Association), каза пред БТА Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет, който е с основна заслуга за форума в София.

Моята задача е да направя комуникацията между българските наказателни адвокати и тези от Европа и от Европейския съюз, каза Дерменджиев. По негови впечатление в България секторът на наказателното право е по-слабо застъпен. Няма официална статистика, но от 14 хиляди адвокати в България, практикуващите само материята на наказателното право са не повече от 500. За сравнение от 6 хиляди адвокати в Рим, общо 500 се занимават с наказателно право, посочи Дерменджиев. Подобни, по думите му, са и пропорциите в останалите държави от ЕС. Дерменджиев каза, че работата на адвокатите по наказателно право не е толкова привлекателна, тъй като е по-тежка от тази на специалистите по търговско или гражданско право. "Много адвокати избягват да се занимават с тази материя, защото наказателният адвокат работи със съдбите на хората, а гражданският адвокат работи евентуално с техните пари", каза Ивайло Дерменджиев.

У нас в по-малките населени места адвокатите работят по всички клонове на правото, което, според юриста, води до проблеми, свързани с казуси по трансгранични спорове например. Дерменджиев даде пример с арестуваните българи за шпионаж в Лондон, които са защитавани от английски адвокати. Те споделят, че няма с кого да комуникират в България, защото не познават добри адвокати по наказателно право, които да знаят и езици, посочи председателят на Висшия адвокатски съвет.

Пред БТА Венсан Аслино, председател на Европейската асоциация на адвокатите по наказателно право и адвокат по криминално право с 40-годишен опит, практикуващ в Париж, заяви, че е изключително щастлив, че София е домакин на форум на организацията. България е много важна държава за нас, защото е добре позиционирана геополитически, но не е добре представена в Европа в сферата на криминалното право. Искаме да се запознаем с нашите колеги тук, така че те да станат видими в цяла Европа, посочи Венсан Аслино. Целта ни е да създадем контакти и структури тук, добави той. Аслино каза, че организацията е създадена през 1997 г., когато националното криминално право се превърна в европейско заради директивите на ЕС. Наказателните адвокати в Европа се събраха в тази организация, за да обменят опит и да улеснят своята работа в решаването на юридически казуси. Организацията е свързващото звено между отделните държави, ЕК и ЕП. Европейските институции се допитват до експертното мнение на нашата организация, подчерта специалистът по наказателно право.

Във форума в София от българска страна участва и Мая Иванова, специалист по наказателно право, практикуваща в правна кантора, работила в ГДБОП и ДАНС, където се е занимавала с противодействе на изпирането на пари и на финансови измами. Тя коментира пред БТА казусите относно регулаторно санкционираните лица - руски граждани. Санкциите се приемат много сериозно от банки и институции у нас, каза Иванова. По думите ѝ банките искат да избягат от потенциалния риск и глобите на ЕК и от БНБ за неспазване на санкционните режими. Затова отказват всякакви преводи на санкционирани лица от Русия, обясни юристът. Проблеми обаче имат и несакционирани лица, руски граждани, дори и да са противници на режима на Путин. Те също имат трудности, тъй като се смятат за по-високорискови и за тях се изискват повече документи и по-сложни процедури. Те трябва да докажат, че парите им не са със съмнителен произход, отбеляза Мая Иванова.

Андрей Ласиак, председател на Criminal Commitee of Council of Bars And Law Societies of Europe (CCBE), вицепрезидент на Словашкия адвокатски съвет, специалист с богат опит в сферата на криминалното право, заяви пред БТА, че конференциите на Европейската асоциация на адвокатите по наказателни дела са много важни, тъй като се дискутират много важни въпроси за организацията - като санкциите и правата на личността в криминалното преследване. Една от основните ни цели е да защитаваме фундаменталните права на гражданите в криминалните производства, посочи Ласиак. Той отбеляза, че дискусиите, които организацията прави, се вземат предвид от европейския законодател. Организацията на европейските адвокатури в Европа, със седалище в Брюксел, има постоянен контакт и постоянно място в Съвета на Европа, в европейските институции и Европейската прокуратура, каза Андрей Ласиак.