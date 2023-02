Възможни са опашки или отмяна на фериботни курсове от и за Великобритания, съобщават от МВнР

Във връзка с обявена стачка на граничните служители на Великобритания в периода 17-20 февруари 2023 г. призоваваме гражданите и транспортите фирми, които планират пътуване/курсове до и от Великобритания да следят актуалната информация поради очаквано натрупване на опашки и/или отмяна на фериботни курсове. Това съобщава Ситуационният център на Министерството на външните работи(МВнР) на интернет страницата на ведомството.

Очаква се стачката да засегне пристанищата в Кале, Дънкърк, тунела под Ламанша и Дувър (Port of Calais, Port of Dunkirk, Coquelles Channel Tunnel Terminal, Port of Dover) в страната и също изнесените британски пунктове за граничен контрол на територията на северна Франция. Стачката също ще засегне превоза на товари, като шофьорите на камиони също следва да очакват забавяне и наличие на опашки на граничните пунктове.

Във връзка със стачката от страна на британското правителство бе отправено следното съобщение до пътуващите в периода на обявената стачка: „Пътниците да имат готовност за удължено време за изчакване и задължително да проверяват със своите пътнически агенции, туроператори и превозвачи за възможни промени преди пътуването“, допълват от МВнР.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, могат да се обръщат за съдействие към българското Посолство в Лондон на следните телефонни номера: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400, +44 20 75893763. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството в Обединеното кралство: Consular.London@mfa.bg, embassy.london@mfa.bg.