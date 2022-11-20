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Митрополит Йоан освети новопостроена църква в Шумен

Станимир Савов
Митрополит Йоан освети новопостроена църква в Шумен
Митрополит Йоан освети новопостроена църква в Шумен
Снимка: Станимир Савов, БТА
Шумен,  
20.11.2022 12:58
 (БТА)

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, в съслужие със свещеници, освети новопостроения храм "Св. Райко Шуменски" в присъствието на десетки миряни. 

Църквата в шуменския квартал „Тракия“ е третият православен храм в областния град. Той е изграден по проект на арх. Огнян Гърбев. Основният камък на църквата беше положен през 2018 година от митрополит Йоан, а мястото, където е изградена, бе осветено през 2006 година от покойния Варненски и Великопреславски митрополит Кирил. 

Св. Райко Шуменски, считан за покровител на града, е български светец (мъченик), убит след изтезания от местни мюсюлмани, опитали се да го помохамеданчат насилствено, бе припомнено на службата. 

/РБ/

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