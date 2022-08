Обявиха окончателната програма на Arte Feastival

Готова е окончателната програма на Arte Feastival - по зони, дни и часове. Тя а качена на сайта на фестивала - за да може посетителите да се запознаят с нея и да няма риск да изпуснат любимите си артисти в трите дни, във Велинград, съобщават организаторите от Fest Team.

На Chef’s Stage своите кулинарни шедьоври представят Лео Бианки, Иван Звездев, Атанас Балкански, Август Попов, Савина Николова, Даниела Динева, Ваня Иванова, Валентина Вълкова и Виолина Маринова. Водещ на кулинарната програма, за втора поредна година, ще е Игор Дамянов.

В Comedy & Cinema Club влизат Христо Шопов, Христо Гърбов, Филип Аврамов, Владислав Карамфилов-Въргала, Мария Сапунджиева, Део, Димитър Иванов-Капитана, Благой Бойчев, Надя Брайт и Моника Найденовa.

В детската зоната ще има арт занимания, състезателни игри, танцови анимации, както и интерактивни шоута и научен клас, водени от Явор Денчев. В Kida Zone Arte Animakers ще се грижат за положителните емоции, въображението, любопитството и желанието за нови знания и умения на децата.

Както писа БТА музикалната част на събитието (26-28 август) е поверена на Заз, Емир Кустурица & The No Smoking Orchestra, N.O.H.A., S.A.R.S., The Cardigans, Джон Нюман, Bomfunk MC’s, Лийрой Торнхил, Delinquent Habits и Regard.