Парламентът реши Българският лекарски съюз да кани на преговорите по Националния рамков договор професионалистите по здравни грижи

Парламентът реши на второ четене Българският лекарски съюз (БЛС) да кани за участие представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорния процес по Националния рамков договор (НРД), когато преговорите се отнасят до дейностите, извършвани от тях. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Промяната в Закона за здравното осигуряване подкрепиха 152 депутати - 61 от ГЕРБ-СДС, един от „Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), 31 от „Възраждане", 22 от „ДПС - Ново начало", 15 от „БСП - Обединена левица", 16 от „Има такъв народ", трима от „Алианс за права и свободи" и трима, които не членуват в парламентарни групи. Един депутат от „ДПС-Ново начало" гласува „против". 17 депутати от ПП-ДБ и седем от „Морал, единство чест“ (МЕЧ) - „въздържал се".

Чрез приетата днес промяна ще бъде изпълнено изискването, свързано с Националния план за възстановяване и устойчивост, и ще се създаде законова регламентация да бъде чуто мнението на професионалистите по здрави грижи в хода на преговорния процес по националните рамкови договори, пише в мотивите на вносителя.

Маргарита Махаева от „Възраждане“ предложи в поправката да бъде записан и Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите, но залата отхвърли предложението. Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС обясни, че преди да бъде направена тази поправка, трябва да има промяна в Закона за лечебните заведения, според който лекарските асистенти нямат възможността да извършват дейности в лечебните заведения. Ангелов посочи, че е поел ангажимент да бъде дадена такава законова възможност на лекарските асистенти.

НРД се подписва за срок от две години. В документа се посочват договорените между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) цени и обеми, по които работят лекарите в извънболничната и болничната помощ. Рамкови договори с НЗОК подписват и лекарите по дентална медицина. Фармацевтите договарят с НЗОК ред и условия, по които работят и се заплаща дейността на аптеките. В момента се водят преговори за нов НРД между БЛС и НЗОК.