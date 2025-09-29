ХИНА: Хърватия получава 835,6 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия отпусна 835,6 милиона евро на Хърватия по Механизма за възстановяване и устойчивост, предаде агенция ХИНА.

Това е шестото плащане за Хърватия по тази програма.

„Реформите и инвестициите, свързани с това плащане, ще донесат положителна промяна за хърватските граждани и компании – особено в областите на здравеопазването, борбата с корупцията, геотермалното проучване и разработките в областта на водорода, управлението на водите, справянето с природни бедствия, електрическите мрежи на островите и енергийната сигурност“, заяви Комисията в понеделник.

Последното плащане обхваща 26 етапа и цели.

Общата стойност на средствата, изплатени на Хърватия по Механизма за възстановяване и устойчивост, досега възлиза на 5,3 милиарда евро, което е около 53 на сто от общо разпределените средства, включително първоначалните средства, отпуснати в началото на плана. Общата сума по Механизма за възстановяване и устойчивост на Хърватия е 10 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми.

Хърватия подаде искането си за шестия транш на 20 декември, но по-късно поиска осемседмично отлагане, тъй като правната рамка за предефиниране и подобряване на управлението на държавните компании не беше приета.

