Подробно търсене

Албания иска да участва в съвместните проекти на ЕС в отбраната, съобщи премиерът Еди Рама

кор. на БТА Николай Желязков
Албания иска да участва в съвместните проекти на ЕС в отбраната, съобщи премиерът Еди Рама
Албания иска да участва в съвместните проекти на ЕС в отбраната, съобщи премиерът Еди Рама
Албанският премиер Еди Рама (вляво) и генералният секретар на НАТО Марк Рюте / Снимка: АП/Leon Neal/архив
Брюксел,  
17.09.2025 10:39
 (БТА)

Албания търси възможности да участва в програмата на ЕС за насърчаване на производството в отбраната, съобщи днес албанският премиер Еди Рама при посещение в централата на НАТО в Брюксел за среща с генералния секретар на пакта Марк Рюте.

Очаквам да обсъдим тези възможности, каза Рама. По неговите думи Албания се насочва към съживяване на своята военна индустрия. Рама заяви, че неговата страна обучава украински военни и би искала да направи повече за дейностите на алианса.

Рюте посочи, че Албания участва в многонационалните сили, разположени в България, Латвия и Косово. Албания оказва голяма помощ за Украйна с обучението на техници и летци за въоръжените сили, отбеляза той.

Програмата на Европейската комисия за повишаване на отбранителната готовност в ЕС финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение. Предвижда се ЕС да покрива също разходи за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха, развитие на изкуствен интелект и за водене на бой в електронна среда.

/С-АМ/

Свързани новини

16.09.2025 11:36

Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност, каза Фон дер Лайен

Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на форум в Брюксел, посветен на бъдещето на ЕС. Постигането на по-голяма независимост в отбраната не може да настъпи за една нощ, добави тя.
09.09.2025 17:56

Путин ще се опита да изпробва действието на чл. 5 от Вашингтонския договор преди 2030 г., заяви еврокомисарят по отбраната

Руският президент Владимир Путин ще се опита да изпробва действието на чл. 5 (на Вашингтонския договор за съвместна защита на държавите от НАТО) преди 2030 г., заяви днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус при представянето на решението на Европейската комисия за осигуряване на средства за подобряване на европейската отбрана.
09.09.2025 17:11

ЕК одобри предварителното разпределение на 150 млрд. евро за повишаване на отбранителната готовност в ЕС

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България.
14.07.2025 17:39

От 2028 до 2035 г. се очаква 4,2 трилиона евро да бъдат осигурени за отбраната на европейските държави, съобщи еврокомисар Кубилюс

Между 2028 до 2035 г. европейските държави се очаква да осигурят за отбрана разходи от 4,2 трилиона евро, съобщи еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус на съвместно заседание в Брюксел на делегацията на Европейския парламент за връзки с НАТО и Парламентарната асамблея на алианса.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:52 на 17.09.2025 Новините от днес

17.09.2025 10:21 Официални актове и съобщения

АПИ: В почивните дни за Деня на Независимостта в пиковите часове ще се ограничи движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. В последния празничен ден ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация