Клаус Йоханис съобщи, че е разговарял по телефона с Румен Радев

Президентът на Румъния Клаус Йоханис е имал днес телефонен разговор с българския си колега Румен Радев за отношенията между двете страни и европейските приоритети, по-специално енергийната сигурност и свързаността, съобщи Аджерпрес.

"Имах днес много добър телефонен разговор с президента на България Румен Радев относно двустранните отношения между Румъния и България и европейските приоритети с акцент върху енергийната сигурност и свързаността", написа в Туитър президентът Йоханис.