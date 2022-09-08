Клаус Йоханис съобщи, че е разговарял по телефона с Румен Радев

site.btaКлаус Йоханис съобщи, че е разговарял по телефона с Румен Радев
Президентът на Румъния Клаус Йоханис е имал днес телефонен разговор с българския си колега Румен Радев за отношенията между двете страни и европейските приоритети, по-специално енергийната сигурност и свързаността, съобщи Аджерпрес.
"Имах днес много добър телефонен разговор с президента на България Румен Радев относно двустранните отношения между Румъния и България и европейските приоритети с акцент върху енергийната сигурност и свързаността", написа в Туитър президентът Йоханис.
/СУ/
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