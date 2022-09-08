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Клаус Йоханис съобщи, че е разговарял по телефона с Румен Радев

Ваня Накова
Клаус Йоханис съобщи, че е разговарял по телефона с Румен Радев
Клаус Йоханис съобщи, че е разговарял по телефона с Румен Радев
Снимка: Фейсбук
Букурещ,  
08.09.2022 18:27
 (БТА)

Президентът на Румъния Клаус Йоханис е имал днес телефонен разговор с българския си колега Румен Радев за отношенията между двете страни и европейските приоритети, по-специално енергийната сигурност и свързаността, съобщи Аджерпрес.

"Имах днес много добър телефонен разговор с президента на България Румен Радев относно двустранните отношения между Румъния и България и европейските приоритети с акцент върху енергийната сигурност и свързаността", написа в Туитър президентът Йоханис.

 

 

 

/СУ/

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