МЕНА: Египетска делегация завърши посещението си в Китай със среща във външното министерство на страната

Египетската медийна делегация завърши посещението си в Китай с обиколка на централата на китайското външно министерство в Пекин, където се срещна с министър-съветника по въпросите на Северна Африка и Западна Азия в китайското външно министерство Лю Йонфън, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Китайският представител подчерта значението на отличните отношения между Египет и Китай, отбелязвайки, че многобройните срещи между президента Абдел Фатах ас Сиси и китайския му колега Си Цзинпин са довели до осезаемо задълбочаване на двустранните отношения.

Министър-съветникът добави, че следващата година ще се отбележи 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни, като подчерта, че те са останали непоколебими въпреки променящите се глобални обстоятелства и продължават да базират на солидни политически основи.

Министърът потвърди, че икономическото и търговското сътрудничество между Египет и Китай е било ползотворно, подчертавайки силната координация между двете страни в рамките на различни международни платформи.

Китайският дипломат, който преди това е служил в китайското посолство в Кайро от 2016 до 2019 г., заяви, че Китай е склонен да засили допълнително сътрудничеството си с Египет във всички области.

Министърът отбеляза продължаващото продуктивно сътрудничество в няколко сектора, включително селското стопанство и енергетиката.

Министърът добави, че китайските инвестиции в Египет в момента възлизат на около 7 милиарда дирхама, осигурявайки близо 5000 работни места.

Той заяви че, сътрудничеството се разширява в обещаващи области като космическите изследвания, електрическите превозни средства, нови източници на енергия и възобновяема енергия и цифровата икономика.

Министърът заяви, че инициативата „Един пояс, един път“ е тясно свързана с "Визия 2030" на Египет, предлагайки широки перспективи за по-дълбоко сътрудничество. Той обясни, че стратегическото местоположение на Египет, и особено Суецкият канал, го поставят в центъра на инициативата, проправяйки пътя за големи съвместни проекти в Икономическата зона на Суецкия канал и Новата административна столица на страната.

Министърът-съветник добави, че прилагането на политика на нулеви мита за продукти от страните от инициативата „Един пояс, един път“ ще спомогне за засилване на търговския обмен и ще насърчи навлизането на висококачествени египетски продукти на китайския пазар.

Министърът също така похвали конструктивната роля на Египет в рамките на БРИКС, като подчерта нарастващото сътрудничество между Кайро и Пекин в енергийния, технологичния и минералния сектор за насърчаване на взаимния напредък и устойчивото развитие.

Относно ситуацията в Газа Лю Йонфън заяви, че Китай, като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, продължава да полага интензивни усилия за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.

Министър-съветникът подчерта продуктивното египетско-китайско сътрудничество за напредък в мирните усилия в региона, отбелязвайки, че Китай е предоставил значителна хуманитарна помощ на палестинския народ през последните две години.

На срещата присъстваха и заместник-директорът на отдела за информация Лю Йонсю, заместник-директорът на отдела Ли Ли и вторият секретар на китайското външно министерство.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)