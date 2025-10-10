Белга: Белгийска компания ще сглобява дронове на място близо до Мехелен

Белгийската отбранителна фирма "КОБС Белюкс" (COBBS Belux) планира в близко бъдеще да започне сглобяването на дронове в района на Мехелен, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Досега компанията се занимаваше основно с дистрибуция на дронове, включително продукти на американската отбранителна компания "Андурил" (Anduril). Двете фирми вече са постигнали споразумение, което ще позволи сглобяването на дронове в Белгия.

Планира се първоначално да се произвеждат няколкостотин дрона годишно, с възможност за увеличаване на обема в бъдеще. Броят на заетите в производството ще бъде около десет души на старта, като през следващата година персоналът може да нарасне до 25 души. Според компанията дроновете на "Андурил" са модулни „като конструктор Лего“, което намалява нуждата от голям производствен екип.

"КОБС Белюкс" възнамерява също да развива научноизследователска и развойна дейност в областта на дроновете и технологиите за противодействие на безпилотни системи.

Засега белгийското министерство на отбраната не е поело ангажимент да купува дроновете, които ще се сглобяват близо до Мехелен. Макар министерството да е сътрудничило и преди с двете фирми, все още не е ясно дали ще придобие продукцията от фабриката, заяви министърът на отбраната Тео Франкен.



(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и Белга)