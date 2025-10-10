Парламентът на Перу гласува за сваляне от поста на президенката Дина Болуарте

Конгресът (законодателният орган) на Перу гласува за отстраняването от поста на президентката на страната на Дина Болуарте, която бе сред най-непопулярните световни лидери. Решението беше взето по време на среднощно заседание, само часове след като политическите партии от целия политически спектър призоваха за нейното отстраняване, предадоха световните агенции.

Партиите внесоха общо четири искания за отстраняване на Болуарте. Депутатите одобриха тяхното разглеждане за отстраняването ѝ от длъжност поради „морална неспособност“ и я призоваха да се защити пред Конгреса час по-късно. Тя така и не се яви на заседанието, а законодателите имаха достатъчно гласове, за да продължат с бърза процедура по импийчмънт.

По време на дебатите депутатите постигнаха съгласие, че Болуарте и нейното правителство не са способни да се справят с престъпността в страната.

За разлика от осем предишни опита за отстраняването на президентката, този път почти всички парламентарни групи изразиха подкрепа за подобно решение.

Болуарте встъпи в длъжност през декември 2022 г., след като парламентът използва същия механизъм за импийчмънт на предшественика ѝ.

Правителството на Болуарте не успяваше да реагира на скока в престъпността, особено на убийствата и изнудванията. Президентката отчасти обвини за ситуацията мигрантите, живеещи нелегално в страната.

„Тази престъпност се е надигала от десетилетия и е подсилена от нелегалната миграция, която предишните администрации не са успели да победят“, каза тя по време на церемония неотдавна. „Вместо това те отвориха нашите граници и позволиха на престъпниците да влизат навсякъде ... без никакви ограничения“, заяви Болуарте, визирайки предшествениците си.

Официалните данни показват, че 6041 души са били убити между януари и средата на август, което е най-големият брой за същия период от 2017 г. насам. Междувременно жалбите за изнудване са общо 15 989 между януари и юли, което е с 28% повече в сравнение със същия период през 2024 г.

Последната президентска криза в страната избухна, след като мъж откри огън и рани петима души по време на концерт на популярната кумбия група (музикален стил, характерен за Латинска Америка) в Перу.

Премиерът Едуардо Арана защити Болуарте по време на среднощното заседание на парламента, но това не беше достатъчно, за да разубеди законодателите да продължат с исканията за отстраняване на президента от поста. „Опасенията на парламента не могат да бъдат разрешени с разглеждането на искане за импийчмънт, още по-малко с одобряването му“, каза Арана пред законодателите.