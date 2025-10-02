Подробно търсене

Украйна призова ЕС да отвори първата преговорна глава за членство

Валерия Динкова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Efrem Lukatsky
Киев,  
02.10.2025 14:15
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е завършила законодателния си процес за проверка и е готова да отвори първата преговорна глава за членство в Европейския съюз, предаде Укринформ.

"Нуждаем се от реален прогрес. Украйна приключи процеса по наблюдение, готови сме да отворим първия клъстер и това трябва да се направи точно, както е договорено", подчерта Зеленски в реч по време на среща на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Той освен това призова останалите участници в срещата – лидерите на страните членки на ЕС – да подкрепят Молдова и страните от Западните Балкани по пътя им към членство в ЕС.

Свързани новини

02.10.2025 13:25

Задача номер едно за Европа в момента е да защити външните си граници, заяви европейският консерватор Адам Билан на форум в София

Задача номер едно за Европа в момента е да защити външните си граници. Това заяви пред журналисти Адам Билан, евродепутат от Полша от групата на Европейските консерватори и реформисти. Той участва в изнесено заседание в София на ръководния орган на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Домакин на събитието в София е българският член на бюрото на ЕКР и евродепутат от "Има такъв народ" (ИТН) Ивайло Вълчев.
02.10.2025 12:41

Белгия иска от лидерите на ЕС да споделят риска от използването на замразени руски активи за Украйна

Белгийският премиер Барт Де Вевер днес заяви, че е поискал от другите лидери на  Европейския съюз да дадат гаранции, че ще споделят риска, ако замразените руски активи, държани в неговата страна, бъдат използвани за финансиране на заеми за Украйна,

