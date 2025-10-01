МОЛДПРЕС: Уважението и грижата към възрастните хора правят обществото по-силно и по-обединено, заяви молдовската президентка

Молдовската президентка Мая Санду изрази своята благодарност и признателност към всички възрастни хора в страната по повод Международния ден на възрастните хора, който се отбелязва днес, съобщи молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Санду подчерта значимата роля на възрастните хора както в живота на всяко семейство, така и в обществото като цяло.

"Пожелавам на всички възрастни хора в Молдова здраве, спокойствие и радост в компанията на своите близки. Нашите баби и дядовци и нашите родители са ни показали какво означава да бъдеш човек, да обичаш родината си и да цениш семейството. Нека се сещаме с тях по-често да им се обаждаме, да ги посещаваме, да ги изслушваме и да улесняваме ежедневието им. Уважението и грижата към възрастните хора ни правят по-силно и сплотено общество", заяви тя.

Международният ден на възрастните хора е обявен от Общото събрание на ООН на 14 декември 1990 година. Вече повече от 30 години този ден има за цел да насърчава правата на възрастните хора и да утвърждава техния положителен образ в обществото.

