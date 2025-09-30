Подробно търсене

МЕНА: Египетско-турските военноморски учения „Море на приятелството-2025“ приключиха

Виктор Турмаков
Анкара/Кайро,  
30.09.2025 11:13
 (БТА)

Съвместните египетско-турски военноморски учения „Море на приятелството-2025“ приключиха след няколко дни маневри в териториалните води на Турция, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Маневрите имаха за цел засилване на военното сътрудничество между Египет и Турция. Те включваха поредица работилници за обединяване на оперативните концепции сред участващите военнослужещи.

Специални части и от двете страни проведоха серия от бойни стрелби с различно въоръжение, демонстрирайки високо равнище на бойна техника, прецизност и професионализъм при изпълнението на задачите.

Участващите сили също така проведоха серия морски тренировъчни дейности, включително размяна на хеликоптери на палубите на военноморски съдове, провеждане на операции по качване на борда и инспекция на подозрителни кораби, както и няколко плавателни формации, които отразиха способността на участниците да заемат точни и бързи позиции.

Ученията имаха за цел обмен на опит при осигуряването на морски оперативни зони срещу различни заплахи.

В последната фаза на маневрите се включиха висши командири от египетския и турския военен флот.

