Първото от 13 години египетско-турско военноморско учение е част от постоянно подобряващите се двустранни отношения, пише египетски вестник

Първото съвместно египетско-турско военноморско учение от тринадесет години насам, което се провежда тази седмица в Източното Средиземноморие, е част от непрекъснато подобряващите се двустранни отношения, пише в. “Ал Ахрам” в обширна статия, озаглавена “Обединяваме сили с Турция”. Учението „Море на приятелството“ беше посетено от военноморските командири на двете държави, което е знак за дипломатическото му значение, изтъква вестникът.

Времето на провеждане на учението е важно предвид настоящите предизвикателства, пред които са изправени както Египет и Турция, така и регионът, отбелязва професорът по политически науки в Каирския университет Тарек Фахми. По думите му Кайро и Анкара са на едно мнение по отношение на важността и неотложността на справянето с кризата в ивицата Газа и разрешаването на палестинския въпрос.

„Има вероятност преговорите да се възобновят или в Кайро, или в Анкара, тъй като Катар е поставил условия за възобновяването на преговорите в Доха“, посочва анализаторът. Преди две седмици Израел предприе въздушен удар срещу лидери на радикалното палестинско движение “Хамас” в Доха, което предизвика гневни реакции сред арабските държави.

Ситуацията в анклава е водеща тема на всички скорошни срещи между външните министри на Египет и Турция, посочва “Ал Ахрам”. По време на посещението си в Кайро миналия месец турският първи дипломат Хакан Фидан приветства усилията на Кайро за прекратяване на огъня в Газа и заяви, че Анкара ще се изправи срещу всякакви опити за разселване на палестинците, наричайки подобни действия „неизпълними и обречени на провал“.

В интервю за египетски телевизионен канал миналата седмица Фидан заяви, че заплахите в региона правят необходими разговорите за повече сигурност и сътрудничество. Случващото се в Газа през последните две години, заедно с влошаващите се хуманитарни условия, частично допринесоха за подобряване на двустранните отношения между Египет и Турция. Наред с това и неотдавнашното израелско нападение срещу ръководството на “Хамас” в Доха, което „промени много неща”, каза Фидан.

„Съвместното военно учение е много важно, но това, което ще последва, е още по-важно. То ще покаже, дали двете държави са готови да се съсредоточат върху въпроси, по които има съгласие, но и да се опитат да преодолеят различията“, смята Фахми.

Сред чувствителните за Египет въпроси е политиката на Турция към Либия, Етиопия и Сирия, които са от ключово значение за Кайро и в които Анкара установява позиции си със стратегически инвестиции в икономиката и отбраната. Основно искане на египетските власти е всички чуждестранни военни сили, включително турските, да напуснат разтърсваната от политическа нестабилност съседна Либия.

„Началните ни позиции по отношение на Либия бяха различни, но с течение на времето, чрез комуникация и нарастващо доверие помежду ни, достигнахме определена точка“, изтъкна Фидан.

Други въпроси от взаимно значение включват ситуацията в Йемен, корабоплаването в Червено море и предизвикателствата, пред които е изправен Африканският рог и особено Сомалия.

Турция и Египет напълно възстановиха дипломатическите си отношения през юли 2023 г., като ги повишиха до ниво посланици. Нивото беше понижено през 2013 година, след като египетската армия свали от власт президента Мохамед Морси и "Мюсюлмански братя", а Турция се превърна в убежище за членовете на ислямисткото движение. Двете страни оттеглиха посланиците си на фона на обвиненията от страна на Кайро към Анкара, че подкрепя екстремистки ислямистки групировки и се намесва във вътрешните работи на някои арабски държави.

Двустранните отношения между Египет и Турция набраха скорост напоследък, благодарение на чести взаимни посещения, включително най-високо ниво. До края на годината се очаква двамата външни министри да проведат среща на съвместна работна група за подготовка на посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Египет, планирано за следващата година.

Египет остава най-големият търговски партньор на Анкара в Африка, като двустранната търговия достига 8,8 милиарда долара през 2024 г. Турските инвестиции в Египет се оценяват на около 3,5 милиарда долара, като целта е тази цифра да достигне петнадесет милиарда долара.

Въпреки че нормализирането на отношенията е важна и добре дошла стъпка, това не означава, че Египет и Турция са постигнали споразумение по всички свои различия, отбелязва “Ал Ахрам”. Самият Фидан отбеляза, че сближаването с Египет е все още в ранен етап, но носи големи обещания. „Чрез обединяване на ресурсите и възможности ни, двете държави биха могли да увеличат влиянието си и да насърчат стабилността в регион, отдавна измъчван от фрагментация“, изтъкна турският външен министър.