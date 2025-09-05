Подробно търсене

ОБНОВЕНА Учител в германско училище беше нападнат с хладно оръжие, а нападателят е бил прострелян после от полицията

Асен Георгиев
Изглед от град Есен, на снимката се вижда ледена пързалка. Снимка: АП/Martin Meissner.
Есен,  
05.09.2025 12:39 | ОБНОВЕНА 05.09.2025 12:46
 (БТА)

Учител в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Полицията съобщи в "Екс", че провежда операция по издирване на нападателя, след като той е избягал от местопрестъплението. Според в. "Билд" нападателят е бил ученик.

В хода на издирвателната операция предполагаемият нападател е бил прострелян от полицията и сега му се оказва медицинска помощ, поясни полицията, цитирана от световните агенции.

 

/ГГ/

