Учител в германско училище беше нападнат с хладно оръжие, а нападателят е бил прострелян после от полицията
Учител в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Полицията съобщи в "Екс", че провежда операция по издирване на нападателя, след като той е избягал от местопрестъплението. Според в. "Билд" нападателят е бил ученик.
В хода на издирвателната операция предполагаемият нападател е бил прострелян от полицията и сега му се оказва медицинска помощ, поясни полицията, цитирана от световните агенции.
