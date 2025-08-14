Подробно търсене

Асен Георгиев
Руските въоръжени сили са попречели на Киев да организира производство на ракети за нападения срещу Русия, заяви руското министерство на отбраната
Пожарникари гасят пламъците в Сумска област след руски удар, засегнал болница. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP.
Москва,  
14.08.2025 08:25
 (БТА)

Въоръжените сили на Руската федерация, като унищожиха обекти на военно-промишления комплекс на Украйна в Днепропетровска и Сумска област, предотвратиха опита на Киев да организира производство на ракети за атаки срещу Русия, предоха Ройтерс и ТАСС, като цитират изявление на руското министерство на отбраната.

През юли тази година ВС РФ нанесоха масирани и групови удари с високоточни оръжия, базирани във въздуха, на море и на суша, както и с ударни безпилотни летателни апарати по конструкторски бюра, заводи за производство на ракетно гориво, както и за сглобяване на ракетно оръжие на военно-промишления комплекс на Украйна.

Едновременно с това са били унищожени комплексите за противовъздушна отбрана, разположени за охрана на тези обекти. Само в Днепропетровска област бяха унищожени четири пускови установки на зенитно-ракетния комплекс "Пейтриът" и многофункционалната радиолокационна станция AN/MPQ-65, произведена в САЩ.

Силите на Киев са се опитвали да организират производството на ракети "съвместно със западните партньори", подчертава министерството.

Центърът за обществени връзки на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че нанесените удари по предприятия за производство на ракети с голям обсег в Украйна, създадени с помощта на една от страните от Западна Европа, са станали възможни благодарение на информация, получена от ФСС.

"Федералната служба за сигурност на РФ в сътрудничество с Министерството на отбраната на РФ в резултат на проведена съвместна специална операция нанесе огневи удар по обекти на военно-промишления комплекс на Украйна, участващи в създаването на оперативно-тактически ракетни комплекси (ОТРК)", съобщава Центърът.

Според изявлението ФСС е получила "предварителна информация за разработката и началото на производството от украинска страна на комплекса "Сапсан", включително точните координати на сградите и съоръженията на предприятията, участващи в създаването на ракетни комплекси, както и средствата за противовъздушна отбрана за тяхното прикритие, които са били поразени от огъня на руските въоръжени сили".

"Установено е, че с финансовата подкрепа и съдействието на специалисти от една от страните от Западна Европа в отбранителните предприятия в Днепропетровска и Сумска област Украйна е бил разработен и пуснат в производство ОТРК със среден обсег на действие "Сапсан", способен да нанася удари в дълбочина на територията на Руската федерация", съобщиха от ФСС.

При съвместната операция са били унищожени четири предприятия за производство на комплекси за далекобойни ракети "Сапсан" -  две в Павлоград, в Днепропетровска област, и две в град Шостка, Сумска област, според същия източник.

Резултатите от нанесените удари се потвърждават от сателитни снимки, технически средства и информация от открити източници. Според ФСС щетите, причинени на Украйна с унищожаването на производството на далекобойни ракети "Сапсан" значително надвишават щетите, причинени на Русия при операция "Паяжина", при която бяха нанесени удари с дронове по местата на разполагане на руските стратегически бомбардировачи.

/АГ/

