ОБНОВЕНА Тръмп заяви, че САЩ може да приключат войната в Иран до две-три седмици

Божидар Захариев
Американският президент Доналд Тръмп, 31 март 2026 г. - снимка AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон,  
01.04.2026 01:13 | ОБНОВЕНА 01.04.2026 01:31
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс.

"Ще се изтеглим много скоро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Тези думи на Тръмп са най-ясното му изявление досега относно намеренията му кога смята да сложи край на войната в Близкия изток, която бушува вече месец, отбелязва Ройтерс.

Тръмп каза още, че не е нужно Техеран да сключва сделка с Вашингтон, за да бъде сложен край на конфликта.

"Няма нужда Иран да сключва сделка, не", заяви той, когато бе попитан дали успешната дипломация е предварително условие за това САЩ да се насочат към прекратяване на конфликта.

"Не, не е нужно да сключват сделка с мен", каза американският лидер.

Вместо това, Тръмп посочи като условие за слагане на край на конфликта Иран да бъде "върнат в каменната ера" и да му бъде отнета възможността скоро да се сдобие с ядрено оръжие.

"Тогава ще си тръгнем", поясни президентът на САЩ.

/БЗ/

Свързани новини

01.04.2026 00:30

Две трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване

Две трети от американците смятат, че Съединените щати трябва бързо да сложат край на участието си във войната с Иран дори и това да значи, че няма да бъдат постигнати целите, поставени от правителството на президента Доналд Тръмп, сочи проучване на Ройтерс и на консултантската компания Ипсос.Такова мнение са изразили 66% от анкетираните в рамките на проучването, проведено от петък до неделя.
31.03.2026 22:30

Папа Лъв Четиринадесети призова Тръмп да намери изход за прекратяване на войната в Иран

Папа Лъв Четиринадесети призова днес президента на САЩ Доналд Тръмп да потърси "изход" за прекратяване на войната в Иран - необичайно пряко обръщение от страна на Светия отец към Тръмп на фона на разрастващия се регионален конфликт в Близкия изток, предаде Ройтерс. 
31.03.2026 22:17

Нетаняху заяви, че Израел ще продължи да „разгромява терористичния режим“ на Иран

Израел ще „продължи да смазва“ иранския „терористичен режим“, заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, като подчерта, че войната, започнала преди повече от месец, когато страната му атакува Техеран заедно със САЩ, „не е приключила“, предаде Франс прес.
31.03.2026 21:05

Иран има желание да сложи край на войната, но иска гаранции, каза иранският президент Масуд Пезешкиан

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието "да сложи край" на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за "предотвратяване на повтаряне на агресията", предаде Франс прес.

Към 02:24 на 01.04.2026 Новините от днес

