Папа Лъв Четиринадесети призова Тръмп да намери изход за прекратяване на войната в Иран

Симеон Томов
Папа Лъв Четиринадесети призова Тръмп да намери изход за прекратяване на войната в Иран
Папа Лъв Четиринадесети призова Тръмп да намери изход за прекратяване на войната в Иран
Папа Лъв Четиринадесети говори днес пред резиденцията си в Кастел Гандолфо. Снимка: АП/ Gregorio Borgia
Рим ,  
31.03.2026 22:30
 (БТА)
Папа Лъв Четиринадесети призова днес президента на САЩ Доналд Тръмп да потърси "изход" за прекратяване на войната в Иран - необичайно пряко обръщение от страна на Светия отец към Тръмп на фона на разрастващия се регионален конфликт в Близкия изток, предаде Ройтерс. 

"Чух, че президентът Тръмп неотдавна е заявил, че би искал да сложи край на войната", заяви папа Лъв Четиринадесети. 

"Надявам се, че той търси изход", каза папата пред журналисти пред резиденцията си в Кастел Гандолфо, близо до Рим.

"Надявам се, че той търси начин да намали насилието", добави Светият отец. 

 

Свързани новини

01.04.2026 01:13

Тръмп заяви, че САЩ може да приключат войната в Иран до две-три седмици

Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс."Ще се изтеглим много скоро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.
31.03.2026 21:33

Папа Лъв Четиринадесети планира сам да носи кръста по време на шествието на Велики петък, според изявление на Ватикана

Папа Лъв Четиринадесети ще носи кръста сам по време на шествието на Велики петък в Колизеума в Рим, отбелязващо страданията на Исус Христос, предаде ДПА, като се позова на изявление днес на Ватикана.
31.03.2026 12:18

Далай Лама призова за прекратяване на световните конфликти чрез диалог и дипломация

Духовният лидер на последователите на тибетския будизъм Далай Лама призова за прекратяване на световните конфликти чрез диалог и дипломация в своя публикация в Екс. Коментирайки думите на папа Лъв Четиринадесети от литургията по случай католическата
24.03.2026 23:42

Папа Лъв заяви, че войната в Иран „става все по-тежка“

Папа Лъв Четиринадесети изрази загриженост относно нарастващата враждебност в разрастващата се война в Иран и отправи нови призиви за прекратяване на огъня на фона на съобщенията, че САЩ планират да изпратят хиляди войници в Близкия изток, предаде
23.03.2026 16:00

Папа Лъв ХІV заяви, че въздушните удари трябва да бъдат забранени

Папа Лъв ХІV остро разкритикува днес въздушните бомбардировки, нарече ги безразборни и призова те да бъдат забранени, предаде Ройтерс, цитирайки най-новите антивоенни изказвания на папата. Агенцията посочва, че това става на фона на американско-израелската война срещу Иран, която навлиза в четвъртата си седмица.
18.03.2026 18:59

Държавният секретар на Ватикана призова Тръмп да сложи край на войната в Иран "колкото се може по-скоро"

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин призова днес президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на разрастващата се война в Иран колкото се може по-скоро и заяви, че Израел също трябва да преустанови ударите си срещу Ливан, предаде Ройтерс.

