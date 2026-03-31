Папа Лъв Четиринадесети призова Тръмп да намери изход за прекратяване на войната в Иран

Папа Лъв Четиринадесети призова днес президента на САЩ Доналд Тръмп да потърси "изход" за прекратяване на войната в Иран - необичайно пряко обръщение от страна на Светия отец към Тръмп на фона на разрастващия се регионален конфликт в Близкия изток, предаде Ройтерс.

"Чух, че президентът Тръмп неотдавна е заявил, че би искал да сложи край на войната", заяви папа Лъв Четиринадесети.

"Надявам се, че той търси изход", каза папата пред журналисти пред резиденцията си в Кастел Гандолфо, близо до Рим.

"Надявам се, че той търси начин да намали насилието", добави Светият отец.