Две трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване

site.btaДве трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване
Две трети от американците смятат, че Съединените щати трябва бързо да сложат край на участието си във войната с Иран дори и това да значи, че няма да бъдат постигнати целите, поставени от правителството на президента Доналд Тръмп, сочи проучване на Ройтерс и на консултантската компания Ипсос.
Такова мнение са изразили 66% от анкетираните в рамките на проучването, проведено от петък до неделя.
Двадесет и седем процента са на мнение, че САЩ трябва да постигнат всичките си цели в Иран дори и конфликтът да се проточи.
Шест процента не са отговорили на зададения им въпрос.
Сред привържениците на Републиканската партия 40% са изразили мнение, че подкрепят приключване на конфликта дори за сметка на неизпълнени цели, а 57% подкрепят по-дълготрайно участие на САЩ в него.
Общо 60% от анкетираните са казали, че не одобряват военните удари по Иран, а 35% са казали, че ги одобряват.
В проучването са взели участие 1021 души.
