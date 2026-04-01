Две трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване

Две трети от американците смятат, че Съединените щати трябва бързо да сложат край на участието си във войната с Иран дори и това да значи, че няма да бъдат постигнати целите, поставени от правителството на президента Доналд Тръмп, сочи проучване на Ройтерс и на консултантската компания Ипсос.

Такова мнение са изразили 66% от анкетираните в рамките на проучването, проведено от петък до неделя.

Двадесет и седем процента са на мнение, че САЩ трябва да постигнат всичките си цели в Иран дори и конфликтът да се проточи.

Шест процента не са отговорили на зададения им въпрос.

Сред привържениците на Републиканската партия 40% са изразили мнение, че подкрепят приключване на конфликта дори за сметка на неизпълнени цели, а 57% подкрепят по-дълготрайно участие на САЩ в него.

Общо 60% от анкетираните са казали, че не одобряват военните удари по Иран, а 35% са казали, че ги одобряват.

В проучването са взели участие 1021 души.