Две трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване

Божидар Захариев
Две трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване
Две трети от американците искат бърз край на войната с Иран дори и целите да не бъдат постигнати, сочи социологическо проучване
Дим се издига над Техеран след удар в рамките на американско-израелската операция срещу Иран, 3 март 2026 - снимка: Davoud Ghahrdar/ISNA чрез AP
Вашингтон,  
01.04.2026 00:30
 (БТА)

Две трети от американците смятат, че Съединените щати трябва бързо да сложат край на участието си във войната с Иран дори и това да значи, че няма да бъдат постигнати целите, поставени от правителството на президента Доналд Тръмп, сочи проучване на Ройтерс и на консултантската компания Ипсос.

Такова мнение са изразили 66% от анкетираните в рамките на проучването, проведено от петък до неделя.

Двадесет и седем процента са на мнение, че САЩ трябва да постигнат всичките си цели в Иран дори и конфликтът да се проточи.

Шест процента не са отговорили на зададения им въпрос.

Сред привържениците на Републиканската партия 40% са изразили мнение, че подкрепят приключване на конфликта дори за сметка на неизпълнени цели, а 57% подкрепят по-дълготрайно участие на САЩ в него.

Общо 60% от анкетираните са казали, че не одобряват военните удари по Иран, а 35% са казали, че ги одобряват.

В проучването са взели участие 1021 души.

/БЗ/

01.04.2026 01:13

Тръмп заяви, че САЩ може да приключат войната в Иран до две-три седмици

Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс."Ще се изтеглим много скоро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

