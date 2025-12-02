Подробно търсене

Неизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия

Николай Велев
Неизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия
Неизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия
Полицейска кола влиза във военна база в град Хоф, Горна Франкония. Илюстративна снимка: Пия Байер/ДПА чрез АП 
Бург,  
02.12.2025 18:54
 (БТА)

Неизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия, от камион на цивилна логистична компания, заяви министерството на отбраната на Федералната република, цитирано от ДПА.

Сп. "Шпигел“ и радио Ем Де Ер по-рано публикуваха информацията, че близо до град Бург са били откраднати около 20 000 патрона.

Говорител на помощно подразделение на Бундесвера в Бон каза, че патроните са били откраднати миналата седмица. Престъплението е извършено в нощта на 22 срещу 23 ноември. Неизвестни лица са проникнали в транспортна платформа на камион на логистичната компания и са изнесли сандъци с патрони. За кражбата се е узнало едва след като камионът е пристигнал в казармата в град Бург, след което логистичната компания незабавно е подала сигнал до властите.

Министерството на отбраната потвърди пред "Шпигел“, че камионът с мунициите е бил паркиран на неохраняем паркинг в индустриална зона край Бург.

Местна медия заяви, позовавайки се на Бундесвера, че са били откраднати около 10 000 деветмилиметрови бойни патрона и малко под 9900  халосни патрона за автомати и димни патрони.

 

/ГГ/

Свързани новини

16.11.2025 12:55

По-голямата част от германците биха подкрепили въвеждането на задължителна военна служба, сочи социологическо проучване

По-голямата част от германците биха подкрепили задължителната военна служба за мъжете, родени след 2008 г., предаде ДПА, позовавайки се на социологическо проучване.  Проучването, направено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА
20.09.2025 14:33

Увеличава се интересът към военната служба в Германия, каза главният инспектор на Бундесвера

Германските въоръжени сили отчитат повишаване на интереса към военната служба, каза главният инспектор на Бундесвера ген. Карсетен Бройер, цитиран от ДПА. "В сравнение с миналата година имаме се 15% повече млади хора, които са избрали доброволната

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:42 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация