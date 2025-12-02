site.btaНеизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия
Неизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия, от камион на цивилна логистична компания, заяви министерството на отбраната на Федералната република, цитирано от ДПА.
Сп. "Шпигел“ и радио Ем Де Ер по-рано публикуваха информацията, че близо до град Бург са били откраднати около 20 000 патрона.
Говорител на помощно подразделение на Бундесвера в Бон каза, че патроните са били откраднати миналата седмица. Престъплението е извършено в нощта на 22 срещу 23 ноември. Неизвестни лица са проникнали в транспортна платформа на камион на логистичната компания и са изнесли сандъци с патрони. За кражбата се е узнало едва след като камионът е пристигнал в казармата в град Бург, след което логистичната компания незабавно е подала сигнал до властите.
Министерството на отбраната потвърди пред "Шпигел“, че камионът с мунициите е бил паркиран на неохраняем паркинг в индустриална зона край Бург.
Местна медия заяви, позовавайки се на Бундесвера, че са били откраднати около 10 000 деветмилиметрови бойни патрона и малко под 9900 халосни патрона за автомати и димни патрони.
/ГГ/
