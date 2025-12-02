Неизвестни лица са откраднали голямо количество патрони, предназначени за германската армия, от камион на цивилна логистична компания, заяви министерството на отбраната на Федералната република, цитирано от ДПА.

Сп. "Шпигел“ и радио Ем Де Ер по-рано публикуваха информацията, че близо до град Бург са били откраднати около 20 000 патрона.

Говорител на помощно подразделение на Бундесвера в Бон каза, че патроните са били откраднати миналата седмица. Престъплението е извършено в нощта на 22 срещу 23 ноември. Неизвестни лица са проникнали в транспортна платформа на камион на логистичната компания и са изнесли сандъци с патрони. За кражбата се е узнало едва след като камионът е пристигнал в казармата в град Бург, след което логистичната компания незабавно е подала сигнал до властите.

Министерството на отбраната потвърди пред "Шпигел“, че камионът с мунициите е бил паркиран на неохраняем паркинг в индустриална зона край Бург.

Местна медия заяви, позовавайки се на Бундесвера, че са били откраднати около 10 000 деветмилиметрови бойни патрона и малко под 9900 халосни патрона за автомати и димни патрони.