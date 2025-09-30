Душан Алимпиевич може да замени Светислав Пешич като национален селекционер по баскетбол на Сърбия

site.btaДушан Алимпиевич може да замени Светислав Пешич като национален селекционер по баскетбол на Сърбия
Селекционерът на националния отбор по баскетбол на Сърбия Светислав Пешич (76) скоро може да бъде заменен от 39-годишния Душан Алимпиевич, съобщава местното издание sportissimo.republika.rs.
Очаква се решението ще бъде взето официално на заседанието на Управителния съвет на Сръбската баскетболна федерация, насрочено за днес.
До момента Алимпиевич е водил няколко отбора, включително Цървена звезда (Сърбия), ФМП (Сърбия), Автодор (Русия), Бешикташ (Турция) и Бурсаспор (Турция).
Той се отличи особено в Бурсаспор, където беше обявен за треньор на годината в Еврокъп през 2022 година, което е доказателство за неговите тактически способности и умение да мотивира играчите.
Наскоро Душан Алимпиевич коментира, че е чест да бъде споменаван сред вариантите за поста старши треньор, но по това време подчерта, че е концентриран върху ангажимента си в Турция и не планира да преминава в националния отбор.
Съставът на Сърбия, който бе сред големите фаворити, отпадна на осминафиналите на Евробаскет 2025, след като загуби от Финландия.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина