Душан Алимпиевич може да замени Светислав Пешич като национален селекционер по баскетбол на Сърбия

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Petr David Josek
Белград,  
30.09.2025 11:34
 (БТА)

Селекционерът на националния отбор по баскетбол на Сърбия Светислав Пешич (76) скоро може да бъде заменен от 39-годишния Душан Алимпиевич, съобщава местното издание sportissimo.republika.rs.

Очаква се решението ще бъде взето официално на заседанието на Управителния съвет на Сръбската баскетболна федерация, насрочено за днес.

До момента Алимпиевич е водил няколко отбора, включително Цървена звезда (Сърбия), ФМП (Сърбия), Автодор (Русия), Бешикташ (Турция) и Бурсаспор (Турция).

Той се отличи особено в Бурсаспор, където беше обявен за треньор на годината в Еврокъп през 2022 година, което е доказателство за неговите тактически способности и умение да мотивира играчите.

Наскоро Душан Алимпиевич коментира, че е чест да бъде споменаван сред вариантите за поста старши треньор, но по това време подчерта, че е концентриран върху ангажимента си в Турция и не планира да преминава в националния отбор.

Съставът на Сърбия, който бе сред големите фаворити, отпадна на осминафиналите на Евробаскет 2025, след като загуби от Финландия.

/КМ/

