Пришъс Ачиува ще играе за Маями Хийт

Центърът Пришъс Ачиува подписа договор с тима на Маями Хийт, съобщи ESPN.

26-годишният баскетболист, който е родом от Нигерия, сложи подписа си под контракт с "горещите" за една година.

За Ачиува това е завръщане в състава на Маями, за който той записа 61 мача в новобранския си сезон в НБА, който бе през 2020-21 година.

През последните две години Ачиува бе част от отбора на Ню Йорк Никс, като през сезон 2024/25 записа показатели от 6,6 точки и 5,6 борби средно на мач.