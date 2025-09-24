"Искаме да изчистим българския футбол от порочни практики", заяви заместник-директорът на БФС Добрин Гьонов

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Добрин Гьонов след края на днешното заседание на изпълнителния комитет внесе яснота около съвместната пресконференция с НАП и ГДНП, която бе отменена. Като причина той посочи фактът,че е установено, че част от футболистите, замесени в казуса със залагания на мачове, са го правили на срещи на своите отбори. Залози са правили още треньори и други служебни лица в клубовете. Иначе съвместната среща на трите институции трябваше да се проведе днес от 11.00 часа.

"Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол от тези практики. На 10 септември тази година постъпи официално писмо от ГДНП в деловодството на БФС, в което ни представиха списък с 46 имена на играчи, треньори и служители от клубове за периода от 9 кръг на Първа лига и 10 на Втора професионална лига, които са залагали на срещи от българското първенство“, разкри Добрин Гьонов.

"В следствие на база дисциплинарния правилник, Дисциплинарната комисия е взела решение да ги накаже с парична санкция от 10 хиляди лева. Докато не бъде изплатена тази санкция те са със спрени състезателни права. Това е решение на ДК“, продължи Гьонов.

"Днес беше предвидена пресконференция на трите институции, но снощи беше взето решение тя да бъде отменена, защото проверката продължава. Беше установено, че част от футболистите са залагали и на собствени мачове. Това буди съмнения за манипулиране на мачове и затова беше взето решение пресконференцията да бъде отложена, докато имаме повече яснота“, разкри още Добрин Гьонов. Веднага след тези думи се включи и президентът на централата Георги Иванов, който каза, че Прокуратурата се е самосезирала, но трябва да се прави разлика между двете провинения и че това са две различни неща.

След това се обърна и към човек, който критикува постоянно ръководството на БФС и който не е имал покой и по време на Деня на независимистта. "Ние не можем да кажем кой е манипулирал мачове. Футболистите са предупредени още преди една година, че ще има проверки. Но ние сме административен орган на футболното първенство. Има си органи на реда. При нас идва писмо с имената на хората, които са залагали на български мачове в бетинг-компаниите. Оттук нататък прокуратурата се занимава".

"Искам да кажа на някои Специалисти по всичко...Гледали ли сте "Специалист по всичко", филмът с Апостол Карамитев? Некомпетнтни хора, адвокати без дипломи, коментират неща, които са доста сериозни. Аз не се интересувам как се казват тези футболисти. Искам те да спазват правилата", допълни президентът.

След това се включи и президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) Мила Христова, която е и член на изпълкома. Тя заяви, че ръководената от нея организация е оказала пълно съдействие на всеки един футболист, потърсил ги за помощ. Но заедно с БФС и ПФЛ в Колективния трудов договор е записано, че те се борят срещу уронването на престижа на българския футбол.