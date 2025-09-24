Александър Исак след победата на Ливърпул срещу Саутхемптън: "Радвам се, че играх и вкарах първия ми гол"

Нападателят Александър Исак заяви, че е щастлив, че вкара първия си гол за Ливърпул при победата с 2:1 срещу Саутхемптън в мач от Карабао Къп във вторник. Той записа минути в трети двубой на "червените" в последната седмица и постепенно навлиза във върхова форма, след като не проведе лятна подготовка с Нюкасъл.

"Радвам се, че играх и вкарах първия ми гол. Особено съм щастлив, че това стана на "Анфилд". Помогнах за победата, така че съм доволен", каза Исак за ITV Sport.

"Трябваше да вкарам и положението ми преди това, честно казано, но животът на нападателите е такъв. Понякога вкарваш, а понякога пропускаш. Най-важното е да се отърсиш набързо и да си готов за следващото предизвикателство. Просто си играя моята си игра и гледам да не мисля много. Уверен съм във възможностите ми и се старая да се възползвам от шансовете, които получавам. Така мисля аз. Доволен съм, че днес (във вторник - б.пр.) вкарах", добави той.

Срещу Саутхемптън, Исак записа втори мач като титуляр за Ливърпул. Той бе на терена 45 минути, преди да бъде заменен за второто полувреме.

"Чувствам се добре. С всеки изминал мач влизам във все по-добра форма и съм готов за повече. Не мога да кажа, че съм на 100% готов, трудно ми е да преценя. Просто се чувствам отлично и знам, че формата ми е поне толкова добра, че да правя разликата за отбора", завърши Исак.