Александър Исак вкара първия си гол с екипа на Ливърпул при успех над Саутхямптън за Купата на Лигата

Новият шведски нападател Александър Исак вкара първия си гол с екипа на Ливърпул и това стана при успеха на тима с 2:1 над Саутхямптън в третия кръг на турнира за Купата на Лигата в Англия.

Домакините завършиха мача с 10 души заради червен картон на Юго Екитике в в 86-ата минута, но удържаха успеха над играещия във второто ниво (Лига Чемпиъншип) гостуващ отбор.

Исак, който дойде през август от Нюкасъл за 125 милиона паунда, откри резултата в 43-ата минута след подаване на Федерико Киеза. Попадението дойде само 38 секунди след като Адам Армстронг от саутхямптън разтресе горната греда. Киеза обаче демонстрира скорост и усет и след пробив отсечено върна на Исак, а шведът хладнокръвно вкара.

Гостите изравниха резултата в в 76-ата минута чрез Шей Чарлс след очевидна грешка на Уатару Ендо, но Екитике – който смени на почивката Исак, вкара за 2:1 в 85-ата минута след ново подаване на Киеза. Така Ливърпул продължава със 100-процентов актив от началото на сезона.

Френският автор на втория гол обаче беше отстранен с два жълти картона, като второто наказание беше заради сваляне на фланелката при радостта от попадението и след мача си заслужи критиките пред журналистите от капитана на тима в срещата Анди Робъртсън.

Исак пропусна златна възможност още в първата минута на едва втория си старт и каза как осъзнава, че се нуждае от игрово време след продължителна трансферна сага. "Все още е рано, нов клуб и нови съотборници, но се чувствам добре“, каза той. "Мисля, че с всички мачове, които получавам, ще ставам все по-добър“.

Световният клубен шампион Челси получи ранен удар от Линкълн Сити, отбор от трета дивизия, но се върнаха в мача през втората част. Веднага след почивката тийнейджърът Тайрик Джордж изравни в 48-ата минута и направи асистенцията за победния гол на Факундо Буонаноте в 50-ата минута. Двата гола в рамките на две минути се оказаха достатъчни за победното 2:1 като гости за "сините" от Лондон.

Кардиф Сити от Лига 1 (трета дивизия) направи изненадата в осемте мача от програмата, като победи Бърнли с 2:1 на "Търф Мур". Джоуел Колвил откри резултата в 30-ата минута, а Карл Робинсън покачи на 0:2 пет по-късно.

През втората част Зак Флеминг върна едно попадение за Бърнли, но това се оказа и крайният резултат.

Улвърхамптън Уондърърс, отбор от Висшата лига, спечели сблъсъка си с 2:0 срещу Евертън в среща на два тима от елита. Уулвс, които са на дъното на класирането, откриха резултата в 29-ата минута чрез Маршъл Мунеци. През втората част за Евертън Джеймс Гарнър удари гредата от пряк свободен удар, а Джак Грийлиш влезе от пейката. Снажният нигерийски нападател Toлууаласе Акорандере, който влезе от пейката в 68-ата минута, сложи точка на спора с втори гол две минути преди последния съдийски сигнал.

Парагвайският халф Диего Гомес отбеляза четири гола, включително хеттрик през първото полувреме до 24-ата минута, а тимът му Брайтън от Висшата лига разгроми Барнзли от трета дивизия с 6:0 на Оуквел, за да достигне четвъртия кръг за пети път от шест сезона.

Рексъм от втора дивизия даде на своите холивудски собственици още една хубава вечер, за да се насладят на победата с 2:0 над Рединг. Нейтън Броудхед отбеляза и двата гола - първият му за уелския отбор, който преминава в четвъртия кръг за първи път от 1977 г. насам.

Фулъм от Висшата лига победи гостите от четвърта дивизия Кеймбридж Юнайтед с 1:0 на Крейвън Котидж, като Емил Смит-Роу отбеляза победния гол в 66-ата минута.

Суонзи Сити и Гримсби Таун от четвъртото ниво вече се класираха за четвъртия кръг, заедно с Брентфорд и Кристъл Палас от Висшата лига.

Днес защитаващият трофея отбор на Нюкасъл е домакин на Брадфорд Сити в дрега среща от този етап на турнира.