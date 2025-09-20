Жером Боатенг започва треньорска кариера

Световният първенец по футбол с отбора на Германия Жером Боатенг възнамерява да стартира треньорска кариера, след като обяви в петък, че прекратява състезателната си дейност.

"Искам да бъда треньор в професионалния футбол“, каза Боатенг пред неделното издание на вестник „Велт“.

"Наскоро завърших курса на обучение и изпита за моя лиценз B. Сега искам да получа лиценз A (...) и да започна като помощник-треньор в клуб възможно най-скоро.“

Боатенг получи своя треньорски лиценз B на УЕФА през ноември 2024 г. в специален курс, организиран от Баварския футболен съюз (BFV).

Роденият в Берлин защитник спечели 76 мача за Германия между 2009 и 2018 г. и беше основен играч по време на титлата на Световното първенство през 2014 г. в Бразилия. Той също така спечели Европейското първенство за младежи до 21 години през 2009 г. и получи наградата за футболист на годината на Германия през 2016 г.

37-годишният футболист прекрати кариерата си чрез Instagram в петък.

"Футболът ми даде много, сега е време да продължа напред. Не защото трябва, а защото съм готов“, каза Боатенг във видеоклип.

"Можех да играя по-дълго. Но тогава щеше да е главно да се наслаждавам на последните си години като играч“, каза той пред Welt. "Предпочитам да дам място за млади играчи и да се концентрирам върху нов етап от живота си.“

Той също така коментира отново обвиненията в нападение над бившата си приятелка Касия Ленхард, които бяха оттеглени от прокуратурата в Мюнхен през март.

Въпреки че обвиненията бяха оттеглени, той получи предупреждение от Окръжния съд в Мюнхен през 2024 г. за умишлено причиняване на телесна повреда.

"Бях предупреден, защото нараних окото на бившата си приятелка по време на спор, въпреки че бих искал да подчертая, че тя първо нарани устната ми“, каза той. „Беше сбиване, в което се наранихме взаимно по време на спор.“

Неговият полубрат Кевин-Принс Боатенг, също професионален футболист, играл за националния отбор на Гана, публично се дистанцира от Жером заради обвиненията.

"Срещнахме се преди време, за да поговорим. Той ми се извини за въпросните изявления. И ми разкри, че ги е направил от години завист към мен“, каза Жером Боатенг.

Той прие извинението, но двамата в момента не поддържат контакт, каза той.