Германският защитник Жером Боатенг сложи край на футболната си кариера

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Берлин,  
19.09.2025 22:48
Световният шампион с тима на Германия от 2014 година Жером Боатенг обяви, че прекратява футболната си кариера.

"Футболът ми даде много, сега е време да продължа напред. Не защото трябва, а защото съм готов", каза 37-годишният Боатенг във видеоклип, публикуван в профила му в Инстаграм.

"Благодарен съм за всичко. Играх дълго време за големи клубове, за страната си. Учих се, печелех, губех", добави той.

Боатенг дебютира в Бундеслигата през 2007 година с Херта Берлин и се радва на най-големите си успехи с Байерн Мюнхен до 2021-а, спечелвайки две Шампионски лиги, девет титли в Бундеслигата и пет Купи на Германия. След това игра за Олимпик Лион, Салернитана и накрая за австрийския Линцер АШК, където прекрати договора си до 2026-а през август, след като участва само в 14 мача.

Боатенг записа 76 двубоя за представителния тим на Германия между 2009 и 2018 година, като стана шампион на Световното първенство в Бразилия през 2014-а. Той също така спечели Европейското първенство за младежи до 21 години през 2009 година. 

