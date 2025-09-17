Подробно търсене

Треньорът на Интер Кристиан Киву призова феновете да спрат да критикуват вратаря Ян Зомер

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
17.09.2025 18:23
 (БТА)

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву призова феновете да спрат да "хвърлят камъни" по вратаря Ян Зомер, след като грандът от Милано загуби гостуването си на Ювентус с 3:4 в събота в Серия А.

Интер заема 11-то място във временното класиране в италианския шампионат, въпреки че реализира девет гола в първите си три мача от първенството.

Преди днешното гостуване на нидерландския Аякс в Шампионската лига, Киву каза: "Не е честно да хвърляме камъни по Ян от всички страни. Той е важен за нас, показа го миналата година и от човешка гледна точка не се чувствам комфортно с нещо подобно."

"Уважавам Хосеп Мартинес и рано или късно той ще получи своя шанс, но няма да сменя Зомер, само защото феновете го искат. Футболист с неговия опит се нуждае от подкрепа. Редно е той да остане на вратата", коментира наставникът на Интер по повод двамата си вратари.

/КМ/

