Треньорът на Интер Кристиан Киву призова феновете да спрат да критикуват вратаря Ян Зомер

site.btaТреньорът на Интер Кристиан Киву призова феновете да спрат да критикуват вратаря Ян Зомер
Старши треньорът на Интер Кристиан Киву призова феновете да спрат да "хвърлят камъни" по вратаря Ян Зомер, след като грандът от Милано загуби гостуването си на Ювентус с 3:4 в събота в Серия А.
Интер заема 11-то място във временното класиране в италианския шампионат, въпреки че реализира девет гола в първите си три мача от първенството.
Преди днешното гостуване на нидерландския Аякс в Шампионската лига, Киву каза: "Не е честно да хвърляме камъни по Ян от всички страни. Той е важен за нас, показа го миналата година и от човешка гледна точка не се чувствам комфортно с нещо подобно."
"Уважавам Хосеп Мартинес и рано или късно той ще получи своя шанс, но няма да сменя Зомер, само защото феновете го искат. Футболист с неговия опит се нуждае от подкрепа. Редно е той да остане на вратата", коментира наставникът на Интер по повод двамата си вратари.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина