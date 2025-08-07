Обявиха списъка с 30 номинирани за "Златната топка", Пари Сен Жермен има рекордните девет представители

Малко повече от месец преди церемонията за "Златната топка", която ще се проведе в театър "Шале" в Париж, вече е известен списъкът с 30 номинирани играчи, обявен от организаторите. Известно е отдавна, че фаворити за отличието са нападателите на Пари Сен Жермен Усман Дембеле и на Барселона Ламин Ямал. Дембеле изигра 53 мача за ПСЖ с 35 гола и 16 асистенции, като спечели четири трофеи. Ямал записа 55 мача с 18 гола и 25 асистенции с три купи за Барселона.

Трофеят ще бъде връчен сред гласуване на 100 журналисти според три различни критерии.

ПСЖ има девет играчи сред номинираните, което е рекорд. Това са Джанлуиджи Донарума, Витиня, Фабиан Руис, Дезире Дуе, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Жоао Невеш, Нуно Мендеш, както и Дембеле.

Сред другите претенденти са шампионът на Англия с Ливърпул Мохамед Салах и Рафиня от Барселона.

За най-добър вратар ще се избира между Джанлуиджи Донарума (Италия, ПСЖ), Алисон Бекер (Бразилия, Ливърпул), Люка Шевалие (Франция, Лил), Тибо Куртоа (Белгия, Реал Мадрид), Емилиано Мартинес (Аржентина, Астън Вила), Ян Облак (Словения, Атлетико Мадрид), Давид Рая (Испания, Арсенал), Матс Селс (Белгия, Нотингам Форест), Ян Зомер (Швейцария, Интер).

Ето и пълният списък от претенденти за "Златната топка": Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Джанлуиджи Донарума (Италия, ПСЖ), Джуд Белингам (Англия, Реал Мадрид), Дезире Дуе (Франция, ПСЖ), Дензъл Дъмфрис (Нидерландия, Интер), Серу Гираси (Гвинея, Борусия Дортмунд), Ерлинг Холанд (Норвегия, Манчестър Сити), Виктор Дьокерес (Швеция, Спортинг Лисабон), Ашраф Хакими (Мароко, ПСЖ), Хари Кейн (Англия, Байерн), Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ), Роберт Левандовски (Полша, Барселона), Алексис МакАлистър (Аржентина, Ливърпул), Лаутаро Мартинес (Аржентина, Интер), Скот Мактомини (Шотландия, Наполи), Килиан Мбапе (Франция, Реал Мадрид), Нуно Мендеш (Португалия, ПСЖ), Жоао Невеш (Португалия, ПСЖ), Педри (Испания, Барселона), Коул Палмър (Англия, Челси), Майкъл Олизе (Франция, Байерн), Рафиня (Бразилия, Барселона), Деклан Райс (Англия, Арсенал), Фабиан Руис (Испания, ПСЖ), Върджил ван Дайк (Нидерландия, Ливърпул), Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид), Мохамед Салах (Египет, Ливърпул), Флориан Вирц (Германия, Ливърпул), Витиня (Португалия, ПСЖ), Ламин Ямал (Испания, Барселона).

При жените с най-много представители са националният тим на Англия, който защити европейската си титла, и Арсенал, който изненадващо победи Барселона на финала на Шампионската лига.

Ето и кандидатките за най-високото отличие: Санди Балтимор (Франция, Челси), Барбара Банда (Замбия, Прайд д'Орландо), Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Люси Бронз (Англия, Челси), Клара Бюл (Германия, Байерн Мюнхен), Мариона Калдентей (Испания, Арсенал), София Канторе (Италия, Ювентус), Стеф Катли (Австралия, Арсенал), Темуа Чавинга (Малави, Канзас Сити), Мелчи Дюморни (Хаити, Олимпик Лион), Емили Фокс (САЩ, Арсенал), Кристиана Джирели (Италия, Ювентус), Естер Гонсалес (Испания, Готам ФК), Каролине Греъм Хансен (Норвегия, Барселона), Патри Гуихаро (Испания, Барселона), Аманда Гутиереш (Бразилия, Палмейрас), Хана Хамптън (Англия, Челси), Перниле Хардер (Дания, Байерн Мюнхен), Линдзи Хипс (САЩ, Олимпик Лион), Клои Кели (Англия, Манчестър Сити), Фрида Леонардсен Маанум (Норвегия, Арсенал), Марта (Бразилия, Прайд д'Орландо), Клара Матео (Франция, Пари ФК), Ева Пайор (Полша, Барселона), Клаудия Пина (Испания, Барселона), Алексия Путейас (Испания, Барселона), Алесиа Русо (Англия, Арсенал), Йохана Ритинг Канерид (Швеция, Челси), Каролин Уеър (Шотландия, Реал Мадрид), Леа Уилямсън (Англия, Арсенал).