Треньорът на Интер Киву преди гостуването на Аякс: "Трябва да си върнем гордостта“

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву очаква отборът му да покаже най-доброто от себе си в мача от първия кръг на Шампионската лига срещу Аякс. Интер е с разклатено самочувствие след загубата с 3:4 от големия съперник в Италия Ювентус в третия кръг на Серия А.

"Красотата на футбола е, че следващият мач започва веднага и в него трябва да подобрим играта, която показахме в събота. Трябва да открием агресия, гордост и гняв в себе си, които идват от разочарованието от загубата от Ювентус. Това е състезание, което Интер винаги е искал да отбележи със силно присъствие, както и през последните години“, каза румънският специалист на пресконференция.

Интер гостува на Аякс на 17 септември.